李대통령, 영천시장 찾아 도가니탕 식사…개천절 연휴 앞두고 민심 청취

이재명 대통령 부부가 2일 서울 서대문구 영천시장을 찾아 민심 청취에 나섰다. 최근 국민과의 직접 소통을 강조하고 있는 가운데, 온라인 사회관계망서비스(SNS)뿐 아니라 현장 방문을 통한 오프라인 소통 행보에도 적극적으로 임하는 모습이다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 2일 서울 서대문구 영천시장을 찾아 시장 상인과 시민들을 만나고 있다. 청와대 제공

강유정 청와대 수석대변인은 이날 “이 대통령과 김혜경 여사는 오늘 제30회 노인의 날 기념식에 참석한 뒤 영천시장을 찾아 시장 상인과 시민들을 만나 민생 현장의 목소리를 들었다”고 밝혔다.

이 대통령 부부는 시장 내 도가니탕 집에서 참모진과 점심식사를 했다. 이 자리에서 시장에서 구입한 자두, 치킨, 만두 등을 식당을 찾은 손님들과 함께 나눠 먹으며 대화를 나눴다고 강 대변인은 전했다.

강 대변인은 “이 대통령 부부가 도착했을 당시에는 비교적 한산했지만 대통령 부부가 방문했다는 소식이 알려지면서 시민들이 삼삼오오 모여들어 금세 주변이 북적였다”며 “이 대통령 부부는 시민들의 악수와 촬영 요청에 반갑게 응했다”고 전했다.

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