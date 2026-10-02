국내 양대 은행 해킹에 뚫려…AI시대 금융권 보안 비상

신한은행에 이어 KB국민은행도 인공지능(AI) 해킹 공격으로 고객정보가 유출되는 사고가 발생하면서 신뢰가 생명인 금융권 보안에 비상이 걸렸다.



국내 양대 시중은행에서 초유의 유출 사고가 이어진 만큼 금융권의 보안 체계와 대응 수준을 전면 개편해야 한다는 지적이 나온다.

신한은행에 이어 KB국민은행에서도 해킹으로 고객 정보가 유출되는 사고가 발생한 2일 서울 시내의 한 KB국민은행 모습. 이날 금융당국과 금융권 등에 따르면 KB국민은행에서 최근 고객 정보 100여건이 외부 침입에 의해 유출된 사실을 확인했다.

2일 금융권에 따르면 KB국민은행은 이날 외부 침입으로 고객 정보 100여건이 유출된 사실을 확인했다.



KB국민은행은 신한은행의 고객 정보 유출 사고가 알려진 이후 해커의 비슷한 침해 시도가 있었는지를 자체 점검하는 과정에서 이 같은 해킹 피해를 파악하게 된 것으로 알려졌다.



앞서 신한은행은 통신 전문 구조(코드)가 무단 해킹당한 사고로 약 2만5천명의 고객 정보가 유출됐다고 전날 밝혔다.



이번 개인 정보 유출 사고의 가장 큰 특징은 AI 시대 '해킹 자동화'가 현실화했다는 것이다.



그동안은 고객 전체를 대상으로 한 주 시스템이 일반 해커의 주된 타깃이었다면 이번 신한은행의 경우에는 대출모집인 전용 서비스, 국민은행은 직원용 모바일 업무 지원 시스템 등 상대적으로 관리가 허술해 AI 에이전트가 취약점을 탐색하고 공격을 반복할 수 있는 시스템이 타깃이 됐다.



한 금융권 보안 전문가는 "기존 해커들은 큰 시스템에서 정보를 빼가는 방식으로 일하지만, AI는 작은 시스템을 다 훑으며 보안 취약성을 찾는다"며 "AI 시대에 새로 나타난 해킹 수법"이라고 말했다.



핵심 금융거래 시스템 자체가 뚫린 것이 아니라는 점은 그나마 다행스럽지만, 고객정보가 실제 외부로 빠져나간 만큼 보안 체계에 허점이 있었다는 지적을 피하기는 어려운 상황이다.



전문가들은 이번 사고로 소비자들의 금융 시스템 안정성에 관한 불안 심리가 커질 수 있는 만큼 금융권이 AI 기반 공격에 대응하기 위해 방어 체계를 전면 개편해야 한다고 강조했다.



김환국 국민대 정보보안암호수학과 교수는 "해커가 공격의 생산성을 높이기 위해 AI를 사용하든, 에이전트 자체가 AI를 사용하든 취약 사이트를 공격하기 위한 AI 시도가 많아질 것"이라며 "AI 기반 공격이 고도화하는 만큼 대응 시스템도 AI 기반 방어체계를 갖추는 등 발 빠르게 패러다임을 전환해야 한다"고 말했다.



금융사고가 이어지면서 곧 있을 국정감사에서 시중 은행장들이 국감에 출석할 가능성도 커졌다.



국회 정무위원회 여당 간사인 박상혁 더불어민주당 의원은 이날 페이스북에 "국민의 재산과 신용정보를 맡은 은행에서 고객 정보 유출이 반복되는 상황을 지켜볼 수만은 없다"며 "시중 은행장들을 국감 증인으로 불러 보안 사고가 반복되는 원인과 책임을 엄중히 묻고 국민들이 안심할 수 있는 대책을 마련하겠다"고 말했다.

<연합>

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