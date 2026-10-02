충청권 4개 시·도지사 “국립치의학연구원 천안에 설립해야…공동 대응

충청권 4개 시·도지사가 국립치의학연구원 천안 건립을 정부에 촉구하고 나섰다.

허태정 대전시장과 조상호 세종시장, 박수현 충남지사, 신용한 충북지사는 2일 서울에서 열린 ‘충청광역연합 특별법 제정을 위한 정책토론회’에서 국립치의학 연구원의 천안 유치를 공동 의결했다.

허태정 대전시장과 조상호 세종시장, 박수현 충남지사, 신용한 충북지사가 2일 서울에서 열린 ‘충청광역연합 특별법 제정을 위한 정책토론회’에 참석해 기념사진을 찍고 있다.

4개 시·도지사는 “ 국립치의학연구원이 전국 연구·산업 인프라를 아우르는 국가 연구기관인 만큼 국토 중심부인 천안에 설립돼야 한다”며 “천안이 수도권과 충청, 강원, 영·호남을 잇는 교통망은 물론 산업 연계성 측면에서 전국 단위 허브 역할을 수행하기에 유리하다”고 강조했다.

천안시는 그동안 단국대 치과대학과 치과병원을 중심으로 치의학 연구·임상 기반을 다져왔다.

천안에 치의학연구원을 유치할 경우 대전의 연구개발(R&D)과 충북 오송의 바이오, 강원 원주의 의료기기, 수도권의 사업화 역량을 하나로 묶는 초광역 협력체계를 강화하고 중부권 바이오 육성 전략 수립에도 탄력을 받을 것으로 전망된다.

천안의 입지·산업적 강점뿐 아니라 대통령 지역공약에 따른 정책적 당위성도 천안 설립 주장에 힘을 싣고 있다.

국립치의학연구원 천안 유치는 제20대와 제21대 대통령 지역공약에 연속 반영됐다.

4개 시·도지사와 장기수 천안시장은 “정부 정책의 신뢰성과 공약 이행의 일관성 차원에서도 천안에 들어서야 한다”며 “충청권 시·도지사과 국립치의학연구원 천안 설립에 공동 대응해 천안을 국가 치의학 산업을 이끄는 중심 거점으로 만들겠다”고 말했다.

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