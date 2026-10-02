코스피, 오르락 내리락 끝에 7000선 '턱걸이'…연휴 앞두고 관망

코스피는 2일 장중 7000선을 놓고 등락을 거듭한 끝에 장 막판 가까스로 7000선을 넘어섰다. 미국 장기 국채금리가 고공행진을 이어가는 데다 국제유가와 유럽 금리까지 뛰면서 위험자산에 부담스러운 환경이 이어졌고, 연휴를 앞둔 관망세까지 겹치며 외국인의 매수세도 제한됐다.

한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전 거래일보다 0.46% 오른 7003.74에 거래를 마쳤다. 지수는 0.47% 내린 6938.27로 출발한 뒤 장중 상승과 하락을 반복하며 뚜렷한 방향을 잡지 못하다 장 막판 7000선을 회복했다.

연휴를 앞두고 거래가 위축된 가운데 외국인은 매도 우위를 나타냈다. 기관과 기타법인이 각각 3813억원, 1조4882억원을 순매수한 반면 개인과 외국인은 각각 1조7205억원, 1367억원을 순매도했다.

시가총액 상위 종목도 엇갈렸다. 반도체 '투톱' 삼성전자와 SK하이닉스는 장중 상승과 하락을 오간 끝에 삼성전자는 보합, SK하이닉스는 0.44% 상승 마감했다. SK스퀘어와 삼성전기는 각각 0.43%, 1.28% 올랐고 LG에너지솔루션은 2.91% 상승했다. KB금융도 0.84% 올랐다. 반면 현대차는 0.72%, 삼성바이오로직스는 4.51% 하락했다.

코스닥은 장중 900선을 회복했지만 상승세를 지키지 못했다. 코스닥지수는 전 거래일보다 0.11% 내린 893.29에 마감했다. 외국인이 1742억원을 순매도한 가운데 기관과 개인은 각각 937억원, 815억원을 순매수했다.

종목별로는 에코프로가 4.47% 상승했고 에코프로비엠과 레인보우로보틱스도 각각 0.87%, 2.39% 올랐다. 반면 알테오젠은 2.08%, 주성엔지니어링은 1.66%, 원익IPS는 3.69% 하락했다.

이경민 대신증권 연구원은 "국내 증시 역시 고금리 부담을 상쇄할 신규 모멘텀이 부재함에 따라 관망세가 지속됐다"며 "고용 둔화가 확인될 경우 미국 국채금리 안정에 긍정적으로 작용할 전망"이라고 설명했다. 이어 "삼성전자 잠정실적 발표 전까지 금리 변동성이 증시 방향성을 좌우할 가능성이 높다"며 "뚜렷한 이벤트가 부재한 구간에서는 대외 변수에 따라 제한적인 등락이 이어질 것"이라고 내다봤다.

<뉴시스>

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