현정은 현대그룹 회장, 충북도 명예도지사 위촉

현정은 현대그룹 회장이 충청북도 명예도지사에 다시 위촉됐다.

현정은 회장은 2일 서울시 중구 ‘반얀트리 클럽 앤 스파 서울’에서 열린 위촉식에서 신용한 충북도지사로부터 명예도지사 위촉패를 받았다. 충북도 명예도지사는 지역 발전에 공헌한 저명인사를 위촉해 정책 제언과 자문 등 다양한 도정 지원 활동에 참여하도록 하는 제도다. 현 회장은 2020년 처음 위촉된 이후 연임·재위촉을 이어오고 있다.

충북도 명예도지사로 위촉된 현정은 현대그룹 회장(오른쪽)이 2일 반얀트리 클럽 앤 스파 서울에서 신용한 충북도지사로부터 위촉패를 받고 있다. 현대그룹 제공

이번 위촉은 현대그룹과 지난 7월 출범한 민선 9기 충북도정이 지역 발전을 위한 협력관계를 지속하며, 상생의 폭을 더욱 넓혀가는 계기가 될 것으로 기대된다.

현 회장과 충북도의 인연은 2019년 주력 계열사 현대엘리베이터가 본사와 생산공장의 충주 이전을 결정하면서 시작됐다. 2022년 문을 연 현대엘리베이터 충주 스마트캠퍼스는 17만2759㎡(약 5만2천 평) 부지에 본사와 R&D센터, 스마트팩토리 등을 갖춘 핵심 생산 거점이다. 지난해에는 캠퍼스 내 250m 높이의 ‘현대 아산타워’(초고층 승강기 테스트타워)를 준공하며, 생산에서 연구·개발까지 충주를 중심으로 한 사업 기반을 갖추게 됐다.

지역사회와의 상생 활동도 인재 육성과 고용 등 다양한 분야로 넓혀가고 있다. 현대엘리베이터는 ‘오르락(樂)’ 장애인합창단을 창단하는 등 장애인 고용과 장학·취약계층 지원 등 지역 밀착형 사회공헌을 이어가는 한편, 충주공고와 산학연계 교육과정을 운영하며 지역 인재 육성에도 힘쓰고 있다.

지난해에는 사내 장애인 카페 ‘엘리스’ 운영 수익금을 충청북도장애인종합복지관에 후원하는 등 장애인 자립을 위한 지역사회 상생 활동도 확대하고 있다.

현정은 회장은 “충북과 현대그룹의 인연이 지역사회와 함께 성장하는 동행으로 이어져 뜻깊게 생각한다”며, “앞으로도 상생을 위한 협력을 바탕으로 충북이 미래를 향해 새롭게 도약하는 데 힘을 보태겠다”고 말했다. 신용한 충청북도지사도 “현정은 회장님이 강조하신 ‘선제적으로 행동하고 담대하게 도전하라’는 철학은 충북이 지향하는 ‘충북 대전환, 민생실용 충북’의 실천 정신과 맞닿아 있다”며, “반도체·이차전지·바이오 등 미래 첨단산업의 개척에 나서는 충북의 든든한 이정표가 되어 주시기 바란다”고 밝혔다.

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