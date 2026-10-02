마포구, 제30회 노인의 날 기념행사 성료… 900여 명 참석

2일 오전 유동균 마포구청장이 우리마포복지관에서 열린 ‘제30회 노인의 날 기념행사’에서 어르신들의 헌신과 노고에 감사의 뜻을 전하고 있다. 마포구 제공

서울 마포구가 제30회 노인의 날을 맞아 지역 어르신 900여 명과 함께 기념행사를 열고 복지 증진을 위한 현장 소통에 나섰다.

2일 유동균 마포구청장은 이날 오전 10시쯤 우리마포복지관에서 열린 ‘2026년 노인의 날 기념행사’에 참석해 어르신들에게 존경과 감사의 뜻을 전했다. 이번 행사는 지역 사회 발전에 기여한 어르신들의 노고를 기리고 경로효친 사상을 확산하기 위해 마련됐다.

현장에는 지역 어르신과 주민 등 900여 명이 참석했다. 행사는 노인복지 증진에 기여한 유공자 표창 수여식을 비롯해 축하공연과 다양한 야외 체험 프로그램으로 채워졌다.

이날 기념식에서는 지역 사회의 귀감이 된 모범 어르신과 복지 향상에 힘쓴 유공자 등 총 22명이 표창을 받았다.

유 구청장은 표창을 직접 수여하며 지역 발전을 위해 헌신해 온 수상자들의 노고를 격려했다. 이어 행사장 야외에 마련된 체험부스를 순회하며 참석 어르신들과 직접 안부를 나누는 시간을 가졌다.

유동균 마포구청장은 “지금의 마포가 있기까지 어르신들께서 흘리신 땀과 노력, 가족과 이웃을 위해 베풀어주신 사랑이 있었다”며 “어르신 한 분 한 분의 목소리에 귀 기울이고, 어르신이 존중받고 행복한 마포를 만드는 데 더욱 힘쓰겠다”고 말했다.

지역 복지계에서는 이번 행사가 초고령사회 진입에 맞춘 기초지자체의 맞춤형 노인복지 체계 점검과 현장 교감의 계기가 된 것으로 평가하는 분위기다.

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