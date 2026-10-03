“내가 맞고 어머니가 살았더라면”…박정희가 딸 근혜에게 보낸 편지

영화 ‘암살자(들)’의 역사 왜곡 논란이 확산하는 가운데, 고(故) 박정희 전 대통령이 영부인 육영수 여사 서거 직후 프랑스 유학 중이던 박근혜 전 대통령에게 보낸 미공개 친필 편지가 공개됐다.

국민의힘 유영하 의원(대구 달서구갑)은 2일 오전 서울 여의도 국회 정론관에서 기자회견을 열고, 박근혜 전 대통령이 보관해 온 박 전 대통령의 편지 복사본을 공개했다.

박근혜 전 대통령이 보관하고 있던 1974년 8월 17일 작성된 고 박정희 전 대통령이 보낸 편지 복사본. 연합뉴스

유 의원에 따르면 해당 편지는 육 여사가 피격으로 서거한 지 이틀 뒤인 1974년 8월17일에 작성됐다. 당시 프랑스에서 유학 중이던 박근혜 전 대통령은 어머니의 비보를 접하고 귀국길에 올랐으며, 경유지였던 일본 도쿄 공항에서 동생 박근령 씨를 통해 이 편지를 전달받은 것으로 알려졌다.

공개된 편지에서 박정희 전 대통령은 “아버지가 맞을 흉탄을 어머니가 대신 맞고 가셨다. 내가 맞고 어머니가 살았더라면 얼마나 좋았을까 하고 몇 번이고 생각해 본다”라며 황망한 심경을 고스란히 드러냈다. 이어 “그러나 어머니는 내 대신 자신이 맞고 아버지에게 너희들에 (대한) 모든 책임과 이 나라 모든 책임을 나에게 맡기고 가셨다”고 적었다.

또한 갑작스러운 비극 앞에서도 국정을 책임져야 하는 지도자로서의 고뇌와 장녀를 향한 당부도 함께 담겼다. 박 전 대통령은 “아버지도 처음에는 하늘이 무너지는 듯해서 정말 마음을 가눌 수가 없었으나 아버지부터 먼저 용기를 내야 하겠다고 생각하고 이제부터는 모든 것을 참고 견디기로 작정을 하였으니 너도 마음을 크게 먹고 참을 수 있는 데까지 참아야 하느니라”라며 “이제는 네가 어머니의 대역을 해주어야 하겠다”고 강조했다.

박근혜 전 대통령이 충북 옥천군에 있는 고 육영수 여사의 생가를 찾았다. 연합뉴스

그는 육영수 여사에 대해 “너의 어머니는 이 세상에서 가장 훌륭한 어머니였다”고 했다. 그러면서 “한 아내로서 한 가정주부로서뿐 아니라 이 나라의 여성 지도자로서도 그러했거니와 앞으로도 다시 찾아보기 어려울 위대한 어머니였다”고 했다. 그러면서 “앞으로 10시간만 있으면 근혜가 돌아온다고 생각하니 일각이 여삼추같이 기다려지면서도 현관에서 아버지 혼자 너를 마중할 일을 생각하니 앞이 캄캄하구나”라며 편지를 맺는다.

정치권 안팎에선 이번 미공개 편지 공개가 최근 육 여사 피격 사건을 둘러싸고 불거진 음모론과 역사 왜곡 시도에 대응하기 위한 조치라는 해석이 나온다. 유영하 의원은 이 편지를 공개하며 상영 중단과 제작진의 공개 사과를 요구했다. 유 의원은 “창작과 표현의 자유라는 말 뒤에 숨지 말고 실제 기록을 근거한 역사적 사실과 자신들이 창작했다고 주장하는 부분을 명확히 구분해 국민 앞에 설명하라”고 했다. 그러면서 “영화 상영 중단 등 책임 있는 자세를 보이라”면서 “박정희 전 대통령에 대한 명예를 훼손한 것에 대해 사죄하고 상처를 받으신 유족과 국민께 공개적으로 사과하라”고 했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지