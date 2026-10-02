잠만 자는 호텔은 옛말…미식·사우나·전시로 프리미엄 경쟁

호텔업계가 미식과 웰니스, 문화·예술을 앞세워 프리미엄 고객 잡기에 나섰다. 객실에 라운지와 사우나, 전시 관람을 묶고 제철 식재료와 콘텐츠를 결합한 식음료 상품도 내놓고 있다. 숙박 자체보다 호텔에서 무엇을 경험할 수 있는지가 경쟁 요소로 떠오르는 모습이다.

워커힐 호텔앤리조트 제공

2일 업계에 따르면 워커힐 호텔앤리조트는 지난 1일 비스타 워커힐 서울에 휴식과 미식, 웰니스를 결합한 ‘비스타 시그니처 서비스’를 도입했다.

시그니처 딜럭스 객실과 스위트룸 투숙객에게 그랜드 워커힐 서울 클럽 라운지 해피아워와 더뷔페 조식, 비스타 워커힐 서울 웰니스 클럽 사우나 이용 혜택을 제공한다.

한강을 바라보며 해피아워를 즐긴 뒤 다음 날 조식과 사우나까지 이용할 수 있도록 호텔 주요 시설을 객실 혜택으로 묶었다. 오는 6일부터는 서비스 출시를 기념한 프로모션과 전용 패키지도 선보인다. 프로모션 기간 스위트룸 투숙객에게는 아티스트 제이슨 아티엔자와 협업한 ‘워커힐 달항아리 디퓨저’를 제공한다.

그랜드 하얏트 서울은 미식과 음악, 웰니스를 결합한 프로그램으로 가을 고객을 공략한다. 오는 10일 시작하는 ‘남산 페스티벌’에서는 와인과 음식, 음악을 한자리에서 즐길 수 있다.

야외 정원을 활용한 음악 프로그램과 운동·회복을 결합한 웰니스 프로그램도 잇달아 운영한다. 남산과 야외 정원, 부대시설 등 호텔이 보유한 공간을 계절 콘텐츠로 활용하는 방식이다.

롯데호텔앤리조트는 전시를 숙박 상품에 끌어들였다. 시그니엘 서울과 롯데호텔 월드는 객실 1박과 롯데뮤지엄 이강소 작가 개인전 관람권을 묶은 ‘아트캉스’ 상품을 운영한다.

투숙객에게는 이강소 작가의 대표작 ‘바람이 분다’를 활용한 한정판 키 카드 홀더를 제공한다. 홀더를 지참하면 동반 1인까지 전시 입장권 할인 혜택도 받을 수 있다. 롯데호텔 월드 상품에는 조식과 애프터눈 티, 해피아워를 이용할 수 있는 클럽 라운지 혜택을 더했다.

더그랜드롯데 서울(구 롯데호텔 서울)은 제철 포도와 콘텐츠 협업으로 가을 미식 수요를 겨냥한다. 오는 11월 30일까지 진행하는 ‘머스트 비 그레이프 팔레트’에서는 샤인머스캣과 골드스위트, 레드클라렛, 써니돌체 등을 활용한 디저트와 애프터눈 티, 빙수를 선보인다.

이번 프로모션에는 11월 공개 예정인 디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘재혼 황후’의 콘셉트를 입혔다. 황실을 주제로 공간과 메뉴를 꾸미고, ‘재혼 황후 애프터눈 티’에는 작품 속 황후 나비에의 왕관과 새 ‘퀸’의 깃털, 보라색 장미를 본뜬 장식을 더했다.

애프터눈 티는 포도 디저트와 세이보리 메뉴로 구성된다. 커피 또는 티 세트는 11만원, 와인 세트는 17만원이다. 매월 첫째 주 토요일에는 샤인머스캣 케이크와 무스, 아이스크림 등을 맛볼 수 있는 디저트 뷔페도 운영한다. 여러 품종의 포도를 활용한 케이크와 빙수도 마련했다.

지난 1일부터는 이용 후기를 SNS에 올린 고객에게 디즈니+ 1개월 구독권을 제공하는 이벤트도 진행하고 있다.

서울신라호텔은 연말 다이닝에 힘을 싣는다. 올데이 다이닝 ‘더 파크뷰’를 오는 12월 한 달간 뉴욕 콘셉트로 꾸미고 시즌 메뉴와 라이브 퍼포먼스를 선보인다.

토마호크 스테이크를 비롯해 일식과 중식, 딤섬 메뉴를 마련하고 뉴욕 치즈케이크와 바나나 푸딩 등 디저트도 내놓는다. 디너 이용객에게는 시즌에 따라 와인 혜택을 제공한다. 공간 역시 뉴욕의 연말 분위기를 살린 연출로 꾸민다.

호텔들의 프리미엄 경쟁은 이제 객실 안에 머물지 않는다. 숙박에 사우나와 전시를 더하고, 다이닝에는 음악과 콘텐츠를 입힌다. 좋은 객실을 제공하는 데서 한발 더 나아가 머무는 동안 무엇을 먹고 보고 즐길 수 있는지가 호텔을 고르는 기준으로 자리 잡고 있다.

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