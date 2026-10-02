김지용 중수청장 후보 “검찰 개혁 정신 구현에 소임 다할 것”

김지용 초대 중대범죄수사청(중수청)장 후보자가 국회 인사청문회를 앞두고 “일할 기회가 주어진다면 검찰 개혁의 정신을 구현하는 데 소임을 다하겠다”고 밝혔다.

김지용 중대범죄수사청장 후보자가 2일 서울 종로구 창성동 정부서울청사 별관에서 입장 발표를 하고 있다. 뉴스1

김 후보자는 2일 청문회 준비단 사무실이 있는 서울 종로구 정부서울청사 창성동 별관에서 기자들과 만나 “추가 검증 과정을 거치면서 검찰 개혁이 후퇴하지 않을까 우려하시는 국민 여러분의 목소리를 무거운 마음으로 들었다”며 “새 형사사법체계의 성공을 바라는 국민적 열망이 얼마나 크고 준엄한지 다시 한번 절감했다”고 말했다.

그는 자신을 둘러싼 우려와 중수청 운영 구상을 인사청문회에서 상세히 설명하겠다고 했다. 그는 “낮은 자세로 경청하면서 성실하게 청문회를 준비하겠다”며 “청문회에서 중수청장 후보자로서의 제 비전과 각오, 중수청이 나아갈 방향 등에 대해서도 소상히 말씀드리겠다”고 했다.

김 후보자는 “중수청이 중대범죄에 대한 대응 역량을 온전히 갖추고 국민의 권익과 피해자 보호를 위한 수사기관으로 빠르게 안착할 수 있도록 저의 모든 역량을 다 바치겠다”고 덧붙였다.

이재명 대통령은 이날 김 후보자 인사청문요청안을 재가했다. 윤호중 행정안전부 장관이 지난달 7일 김 후보자의 임명을 제청한 지 25일 만이다. 앞서 여권 일각에서 김 후보자를 둘러싼 ‘친윤(친윤석열) 검사’ 논란과 검찰 개혁 후퇴 우려가 제기되자 청와대는 추가 검증에 나섰다. 그러나 청와대는 제기된 의혹이 사실과 다르거나 막연한 추정에 불과하다고 판단했다.

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