얼어붙은 수익형 부동산… 100억~300억 빌딩 거래량 한 달 만에 ‘반토막’

지난 1일 오후 서울시내의 한 거리의 상점에 임대 안내문이 게시되어 있다. 뉴시스

지난 8월 전국 상업·업무용 빌딩 매매시장이 거래량과 거래금액 모두 두 자릿수 하락세를 기록하며 위축된 것으로 나타났다. 특히 100억 원 이상 고가 빌딩 거래의 94%가량이 서울에 집중되는 등 수도권 중심의 거래 쏠림과 지역 간 양극화 현상이 두드러졌다.

빅데이터 및 인공지능(AI) 기반 상업용 부동산 전문 기업 부동산플래닛이 2일 발표한 분석 결과에 따르면, 8월 전국 상업·업무용 빌딩 매매거래량은 총 864건, 매매거래금액은 2조 5849억 원으로 집계됐다. 전월 대비 거래량은 17.1%, 거래금액은 37.3% 각각 감소했다. 전년 동월과 비교하면 거래량은 15.1% 줄었으나, 대형 거래 영향으로 거래금액은 5.3% 소폭 늘었다.

◆ 16개 시·도 중 12곳 거래 감소… ‘울산’ 거래액 98.3% 급감

지역별로는 전국 16개 시·도 가운데 12곳에서 거래량과 거래금액이 전월 대비 동반 하락했다.

거래량 하락폭이 가장 컸던 지역은 울산으로, 7월 28건에서 8월 5건으로 82.1% 줄었다. 인천(-48.4%), 대전(-41.4%), 대구(-39.5%), 서울(-35.8%) 등 주요 대도시 역시 30~40%대 감소율을 기록했다. 반면 강원(50.0%), 경기(6.1%)는 소폭 증가했고 세종에서는 2건의 거래가 성사됐다.

거래금액 기준 낙폭도 울산이 가장 컸다. 울산은 7월 1833억 원에서 8월 31억 원으로 98.3% 급감했다. 이어 대전(-70.3%), 대구(-67.0%), 인천(-62.5%), 경기(-53.1%) 순으로 하락폭이 컸다. 반면 강원은 81억 원에서 228억 원으로 181.3% 증가했고, 부산(47.9%)과 경북(18.8%)도 전달 대비 증가세를 보였다.

◆ ‘100억 이상 300억 미만’ 거래 반토막… 고가 빌딩 94% 서울 집중

금액대별로는 중대형 빌딩 시장의 위축세가 두드러졌다. 100억 원 이상 300억 원 미만 빌딩 거래량은 7월 46건에서 8월 22건으로 52.2% 급감했다. 10억 원 미만 거래는 19.6%, 10억 원 이상 50억 원 미만은 10.3%, 300억 원 이상은 8.3% 각각 줄었다. 유일하게 ‘50억 원 이상 100억 원 미만’ 구간만 48건에서 50건으로 4.2% 늘었다.

고가 빌딩 거래의 서울 집중 현상은 한층 심화했다. 8월 전국에서 거래된 100억 원 이상 빌딩 총 33건 가운데 서울이 31건으로 전체의 93.9%를 차지했다. 나머지 2건은 경기에서 발생해, 100억 원 이상 고가 거래는 전량 수도권에 한정됐다.

◆ 시군구 거래량 1위 ‘경기 시흥’… 최고가는 마포 ‘코너136’(2520억 원)

시·군·구별로는 경기 시흥시가 20건으로 전국에서 가장 많은 거래량을 기록했다. 이어 서울 강남구(18건), 경기 남양주시·경기 화성시 만세구·경북 경주시(각 16건) 순이었다. 매매거래금액에서는 서울 강남구가 3859억 원으로 1위를 지켰으며 마포구(2750억 원), 중구(2103억 원), 강동구(2056억 원)가 뒤를 이었다.

단일 거래 기준 상위 1위부터 9위까지는 모두 서울 소재 빌딩이 휩쓸었다. 전국 최고가 거래는 서울 마포구 서교동 소재 ‘코너136 빌딩’으로 2520억 원에 매매됐다. 이어 서울 강동구 천호동 ‘이마트 천호점’(1666억 원), 중구 충무로2가 ‘신한은행 명동역지점’(1280억 원) 순으로 나타났다. 비수도권 외 지역 최고가는 경기 안산시 단원구 고잔동 ‘한양증권 안산 사옥’(320억 원)으로 전체 10위에 머물렀다.

정수민 부동산플래닛 대표는 “전국 상업·업무용 빌딩 매매시장은 2023년 저점 이후 월 거래량이 1000건 수준에서 등락하며 정체된 흐름을 보이고 있다”며 “연이은 기준금리 인상으로 자금조달 부담이 높아지면서 당분간 거래 여건의 불확실성도 지속될 것으로 보인다”고 분석했다.

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