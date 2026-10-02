李대통령, 100세 어르신에 청려장 전달…“청년이 노인 공경하는 사회 만들어야”

이재명 대통령이 노인의 날인 2일 “노인 세대가 청년들의 어려움을 이해하고, 청년들은 노인을 공경하고 존중하는 사회를 만들어 가야 한다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 서울 중구에서 열린 제30회 노인의 날 기념식에 참석해 이같은 내용이 담긴 축사를 낭독했다. 이 대통령은 100세 어르신 6명에게 청려장과 축하카드도 직접 전달했다. 청려장은 명아주로 만든 지팡이로, 예로부터 무병장수를 상징해 100세를 맞은 이에게 왕이 하사해온 선물이다.

이재명 대통령 2일 서울 한 호텔에서 열린 제30회 노인의 날 기념식에서 100세 어르신들에게 명아주로 만든 지팡이인 청려장을 전달하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 축사에서 간병비 건강보험 적용 추진, 지역 돌봄망 확대 등을 약속했다. 이 대통령은 “비용 때문에 치료받기를 주저하시는 일이 결코 생기지 않도록 간병비에도 건강보험 적용을 추진하고, 요양원이나 병원에만 의존하는 구조에서 벗어나 어르신들이 사시는 곳에서 돌봄서비스를 충분하게 받으실 수 있도록 하겠다”고 했다. 이 대통령은 좌중의 박수를 유도하며 “내년부터는 많은 것들이 바뀌게 될 것이다. 체감하실 수 있을 만큼 많은 것들이 개선될 테니 기대해 달라”고 했다.

이 대통령은 “어르신 한 분, 한 분의 삶의 궤적이 모여 오늘날 우리 대한민국의 역사를 만들어 왔다”며 “전란의 잿더미 위에서 피와 땀을 흘리며 한강의 기적을 일구어낸 주역들, 가난을 대물림하지 않겠다는 일념으로 자식들을 키워내고 산업화와 민주화의 최전선에서 역사의 거대한 물줄기를 바꾸어 놓으신 분들이 바로 여러분”이라는 존경을 표했다. 이어 “어르신들께서 흘리신 눈물과 땀방울이 있었기 때문에 오늘날 세계 10위권의 경제강국, 세계인의 마음을 움직이는 문화강국이 되었다”며 “결코 그 위대한 발자취를 잊지 않을 것”이라고 했다.

이날 기념식에는 100세를 맞은 장수 어르신과 노인복지에 기여한 유공자, 독거 및 취약계층 어르신 등 400여 명이 참석했다.

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