[단독] 1.9조원 ‘한국형 미티어’ 개발 LIG가 품는다

한국형 초음속 전투기 KF-21에 탑재할 장거리 공대공 미사일 개발사업의 주도권을 LIG 디펜스앤에어로스페이스(D&A)가 가져간다. 체계 종합 개발을 포함한 개발의 핵심 과정 상당부분을 LIG D&A가 맡을 전망이다.

2일 세계일보 취재를 종합하면 ‘한국형 미티어’ 개발사업으로도 불리는 장거리 공대공 미사일 개발 사업의 핵심 시제 6개 중 체계 종합과 탐색기를 포함한 5개 사업의 1순위 사업자로 LIG D&A가 선정됐다. LIG D&A는 추후 정해진 절차를 거쳐 정식 우선협상대상자로 선정된 후 협상 및 계약 과정을 거쳐 사업에 착수할 계획이다.

국산 초음속 전투기 KF-21. 뉴시스

이번 사업은 국방과학연구소(ADD) 주관하는 사업으로 2033년까지 개발비 7535억원, 2035년부터 후속 양산비 1조1471억원을 들여 장거리 공대공 미사일을 개발하는 사업이다. 전체 사업 규모만 약 1조9000억원에 달한다. 현재 KF-21의 무장은 유럽 MBDA가 개발하는 ‘미티어’에 의존하고 있는데, 이 의존도를 줄이기 위해 독자적인 장거리 공대공 미사일을 개발하는 게 사업의 목적이다. 때문에 ‘한국형 미티어’ 개발사업이라고도 불린다.

개발 사업 주도권을 두고 한화에어로스페이스·한국항공우주(KAI) 연합과 현대로템·LIG 디펜스앤에어로스페이스(D&A) 연합이 경쟁을 벌였다. 양쪽 다 풍부한 개발경험과 역량을 갖추고 있어 쉽지 않은 싸움이 될 것이란 전망이 우세했다. 팽팽한 승부끝에 LIG D&A가 사업 주도권을 거머쥐었다.

다만, LIG D&A가 모든 사업을 맡는 것은 아니다. LIG D&A가 체계 종합(조립, 설계, 연동, 시험평가)을 가져가지만 일부 사업은 한화에어로스페이스가 담당하는 것으로 전해졌다.

사업자 최종 선정은 실사와 가격 결정 등 후속 절차를 거친 후 12월쯤 이뤄질 것으로 알려졌다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지