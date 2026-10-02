[포토] '연애박사' 주역들 한자리에

배우 임진효, 김민석, 김소현, 추영우, 이창훈(사진 왼쪽)이 2일 서울 용산 CGV에서 열린 ENA 새 월화드라마 ‘연애박사’의 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

‘연애박사’는 고등학교 때 수영선수였지만 병으로 한 쪽 다리를 잃은 박사과정생 박민재(추영우 분)와 진로를 잃고 방황하다 새로운 길에 들어선 석사과정생 임유진(김소현 분)의 이야기를 그린다.

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