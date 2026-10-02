신한 이어 KB국민은행서도 고객 정보 100여건 유출… 직원용 시스템서 발생

신한은행에 이어 KB국민은행에서도 해킹으로 고객 정보가 유출되는 사고가 발생했다. ‘리딩뱅크’ 자리를 놓고 다투는 1·2위 은행 모두에서 해킹 피해 사고가 발생해 금융권 정보보호 수준에 대한 우려가 커지고 있다.

국민은행. 뉴시스

2일 금융당국과 금융권 등에 따르면, KB국민은행은 최근 고객 정보 100여건이 외부 침입에 의해 유출된 사실을 확인했다. 고객 정보가 유출된 시스템은 직원용 모바일 업무 지원 시스템으로 알려졌다. 인터넷뱅킹과 모바일뱅킹 등 고객 금융 거래와는 무관하다는 게 은행 측 설명이다. 은행 측은 비정상적인 외부 접근을 통해 정보가 유출됐을 가능성을 인지한 직후 해당 서버와 접근 경로를 차단한 것으로 전해졌다.

금융위원회와 금융감독원은 KB국민은행으로부터 사고 사실을 보고 받고 대응 방안을 논의 중인 것으로 전해졌다.

앞서 신한은행에서는 지난달 30일 주민등록번호와 연계정보(CI), 연소득 등을 포함해 고객 2만5000명의 개인정보가 유출됐다. 유출 사고는 대출모집인들이 휴대전화 인증 후 고객의 대출 진행·승인 여부를 확인하는 신한 모바일 홈페이지 서비스에서 발생했다. 신한은행을 대상으로 한 사이버 공격에는 인공지능(AI) 에이전트가 쓰였을 가능성이 큰 것으로 추정된다.

국내 1·2위 은행 모두에서 잇따라 개인정보가 유출되면서 고객 불안이 커지고 있다. 당국은 추가 피해 확산 가능성을 염두에 두고 현장 조사를 진행 중이다.

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