장윤정, 父 공개 후 심경…"촬영하며 눈물 참았다"

가수 장윤정이 아버지를 공개한 심정에 대해 밝혔다.

1일 장윤정의 유튜브 채널에는 '내장을 사랑한 그녀의 아버지 근황과 셋째 계획'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

장윤정은 아버지와 함께 출연한 영상에 대해 언급했다.

장윤정은 "이번에 영상을 찍으면서 느낀 게 아빠가 날 보는 걸 귀찮아하시는 줄 알았다. 근데 너무 좋아하더라. 나와 둘만의 시간이 필요했다는 걸 처음 알았다"고 말했다.

이어 "아빠와 둘만의 시간을 보낸 적이 어려운 시절 빼고는 없다. 영상을 찍고 아빠의 반응을 보면서 '아빠가 이걸 바라고 있었구나'하는 생각이 들었다"고 했다.

장윤정은 "추석에 가서 아빠한테 반응 난리라고 했더니 '아무도 몰라' 하시더라. 들어가서 댓글 보라고 했다"며 "(또 찍자고 하니) PD한테 낚시터한테 섭외해보라 하셨다"고 했다.

또한 "우리 영상을 놓고 다른 유튜버들이 리뷰처럼 얘기하더라. 그분들도 '윤정씨가 아버지하고 잘 지내고 있는걸 모르고 있는 사람이 많았겠다'고 하더라. 명절이면 너무 외로웠겠다고 걱정을 했다는 거다. 근데 잘 지내는 모습 보니 좋다고 하셨다"고 말했다.

그는 너무 얘기를 안 했더니 주변에 아무도 없는 줄 아셨나 보다. 댓글이 다 눈물난다 하는데, 저도 촬영하면서도 눈물을 엄청 참았다”라고 고백해 눈길을 끌었다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지