李대통령 “우크라, 사과 거부하면 추가 조치한다” 강경 입장

이재명 대통령이 2일 북한군 포로 국내 송환 사실 공개로 갈등을 빚은 우크라이나 정부를 향해 “사실 인정과 공개 사과를 계속 거부하면 추가조치를 해 나갈 것”이라고 경고했다.

이재명 대통령이 1일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 청와대통신사진기자단

이 대통령은 이날 엑스(X)에 올린 글에서 “합의 사실을 인정하고 사과하라고 했더니 도리어 남북 간 군사충돌 임박 운운하며 한반도전쟁 발발을 기도하는 우크라이나에 심각한 유감을 표한다”며 이같이 말했다.

앞서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 지난달 23일 유엔총회 연설에서 “최근 우리는 북한군 포로 2명을 한국으로 보냈다”며 송환 사실을 공개했다. 이 대통령은 이에 우크라이나 측이 비공개 합의를 어기고 공개했다며 유감을 표명했다. 그러나 우크라이나 정부가 “비공개 합의가 없었다”고 반박하며 양국 간 진실공방이 이어졌고, 청와대는 지난달 27일 “대통령의 사실에 기반한 정당한 공개 발언에 대해 우크라이나 대통령실 공보실이 비공개 합의가 없었다는 거짓 사실을 발표한 것은 양국 정부 간 신뢰를 심각하게 훼손하는 행위”라며 우크라이나 정부 측에 허위 공보에 대한 공식 해명과 사과를 요구한 바 있다.

이 대통령도 이날 재차 강경한 입장을 표명하며 우크라이나 정부의 해명·사과를 압박했다. 이 대통령은 “대한민국 대통령이 최대한 예의를 갖춰 아쉽다고 했더니 합의 사실 없다고 상대국 국가원수를 거짓말쟁이로 만들었다”며 “대한민국 국민과 국가의 위신에 관한 문제로서 묵과할 수 없다”고 했다.

전날 대통령 평화외교특별보좌관으로 임명된 더불어민주당 송영길 의원도 “우크라이나가 공식 사과하지 않으면 대사 소환 등의 조치가 추가로 될 가능성이 있다”고 말했다. 송 의원은 이날 MBC 라디오에 출연해 “대통령께서 상당히 분노하고 있다”며 이같이 말했다.

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