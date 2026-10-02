‘단체전 7연패’ 여자 양궁, 인도에 발목 잡혀 8연패 무산…리커브도 절대 강세 깨지나

수십년 동안 아시안게임에서도 리커브 세계 최강으로 군림하던 한국 양궁이 결승전에서 인도에 패했다.

2일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 리커브 여자 단체전에서 은메달을 차지한 한국 강채영, 이윤지, 오예진이 시상대에서 메달을 목에 걸고 있다. 오른쪽은 금메달을 차지한 인도 대표팀. 오카자키=연합뉴스

강채영·이윤지(이상 현대모비스), 오예진(광주은행)으로 구성된 여자 양궁 대표팀은 2일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적 광장에서 열린 2026 아이치∙나고야 아시안게임 리커브 단체전 결승에서 인도에 세트 점수 3-5(54-54 56-56 51-55 54-54)로 졌다.

무려 28년 만에 패배다. 한국은 1998 방콕 아시안게임 이래 단 한 번도 여자 단체전에서 우승을 뺏긴 적이 없다. 1998 방콕 때부터 지난 2022 항저우까지 무려 7연속 우승을 이어갔는데, 이번 대회에서 인도에 꺾이며 8연패 도전이 무산됐다.

2일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 리커브 여자 단체전에서 우승한 인도 대표팀이 국기를 들고 기뻐하고 있다. 오카자키=로이터연합뉴스

양궁 리커브 단체전은 세트마다 선수 개인당 두 발씩 쏜 점수를 합산하는 방식이다. 세트를 이긴 팀은 2점, 비기면 1점을 얻는다. 한국은 앞서 열린 인도네시아와 준결승에서 강풍을 이겨내고 세트 점수 6-0(53-49 54-52 57-55)으로 완승하며 결승까지 올랐다. 하지만 인도는 만만치 않았다. 결승 1, 2세트에서 인도와 비긴 대표팀은 3세트에서 세 선수 모두 두 번째 시도에서 8점만 기록하는 데 그쳤다. 인도에 3세트를 내준 채로 맞이한 4세트에서 인도의 마지막 화살이 10점을 관통했고, 결국 세트 3무 1패로 3-5가 되며 준우승에 그쳤다.

인도는 이미 기계식 활을 사용하는 컴파운드 종목에서 강호로 거듭난 국가다. 지난 2022 항저우 때 5개 전 종목을 석권했고, 이번 대회 때는 남녀 개인전은 놓쳤지만 남녀 단체전과 혼성 단체전을 싹쓸이했다. 김종호(현대제철)가 남자 개인전에서 정상에 서며 인도의 싹쓸이를 막았다.

오카자키=연합뉴스

컴파운드 열세에 이어 리커브까지 흔들리면서 ‘압도적 제패’를 목표로 하던 한국 대표팀의 목표도 깨지게 됐다. 한국은 이번 대회를 앞두고 리커브 전 종목 석권을 목표로 했으나 첫날 첫 종목부터 목표를 달성하지 못했다. 한국은 이날 리커브 혼성 단체전과 남자 단체전까지 치르고, 3일엔 리커브 남녀 개인전에 나선다.

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