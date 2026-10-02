신한은행 해킹 서버에 ‘중국어 기반 AI 침투 시스템’ 흔적?

신한은행 사이버 공격에 사용된 것으로 추정되는 웹 서버에서 중국어 기반 인공지능(AI) 침투테스트 도구의 흔적이 발견된 것으로 알려졌다. 이 도구는 통상 보안 취약점을 자동 점검할 수 있도록 오픈소스로 공개됐으나 최근에는 사이버 공격에 악용되는 것으로 전해졌다.

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문종현 지니언스 시큐리티센터장은 2일 자신의 링크드인 글에서 최근의 금융사 대상 크리덴셜 스터핑(무작위 정보 대입 기법) 공격과 관련 “공격 접근에 사용된 웹 서버의 HTML 타이틀(Title)에서 ‘ARTEX — 自主渗透测试控制台’이라는 문자열이 확인됐다”고 밝혔다. 문 센터장은 “이는 ‘AI 자율 침투테스트 콘솔’을 의미하는 표현으로, 해당 인프라에서 ARTEX AI가 운영되었거나 관련 환경이 활용되었을 가능성을 보여주는 정황”이라고 설명했다. 그러면서 “이에 따라 여러 위협 분석가들은 이번 금융사 공격 과정에서 AI 기반 공격 자동화 도구가 활용되었을 가능성을 합리적으로 의심하고 있다”고 설명했다.

중국어를 바탕으로 구현된 ARTEX AI는 깃허브(GitHub)에 오픈소스로 공개된 대규모언어모델(LLM) 기반 자율형 침투테스트 시스템이다. 역할이 분담된 여러 AI 에이전트가 협업하고 자율 피드백 루프(고리)를 통해 정보 수집부터 취약점 탐색, 공격 경로 계획, 보안도구 실행, 취약점 검증에 이르는 과정을 자동화하도록 설계됐다. ARTEX AI는 올해 중국 바이두 BSRC가 주도한 ‘에이전트+’ 공방 능력 챌린지에서 우승한 프로젝트로 소개된 바 있다.

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ARTEX AI는 보안취약점과 방어 능력을 점검하기 위한 도구로 공개됐지만 최근에는 사이버 공격에 악용되곤 한다. 문 센터장은 “표면적으로는 보안 점검과 침투테스트를 지원하기 위한 목적으로 개발된 도구이지만, 허가된 보안 검증 환경에서는 효율적인 침투테스트 도구로 활용될 수 있는 반면 공격자가 악용할 경우 실제 사이버 공격의 자동화와 효율성을 높이는 수단으로 전용될 가능성이 있다”고 설명했다.

다만 이번 신한은행 해킹에 ARTEX AI가 실제 쓰였는지는 확인되지 않았다.

신한은행에서는 지난달 30일 주민등록번호와 연계정보(CI), 연소득 등을 포함해 고객 2만5000명의 개인정보가 유출됐다. 유출 사고는 대출모집인들이 휴대전화 인증 후 고객의 대출 진행·승인 여부를 확인하는 신한 모바일 홈페이지 서비스에서 발생했다.

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