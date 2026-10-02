한국 여자 양궁, 단체전서 인도에 져 은메달… 8연패 무산 [아시안게임]

세계 최강 한국 양궁의 아시안게임 여자 리커브 단체전 8회 연속 우승이 무산됐다.



강채영·이윤지(이상 현대모비스), 오예진(광주은행)으로 구성된 여자 대표팀은 2일 일본 아이치현 오카자키중앙종합공원 다목적 광장에서 열린 리커브 단체전 결승에서 인도에 세트 점수 3-5(54-54 56-56 51-55 54-54)로 졌다.

2일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 리커브 여자 단체전 결승 인도와의 경기에서 은메달을 차지한 한국 오예진, 이윤지, 강채영이 과녁을 바라보고 있다. 연합뉴스

1998 방콕 대회 이래 이 종목 우승을 뺏기지 않았던 한국 양궁의 연속 우승 기록도 '7'에서 막을 내렸다.



세트별 개인당 두 발씩 쏜 점수를 합산하는 방식으로 세트를 이긴 팀은 2점, 비기면 1점을 얻는다.





대표팀은 준결승에서 강풍에도 인도네시아를 세트 점수 6-0(53-49 54-52 57-55)으로 완파하고 결승에 올랐다.



만만치 않은 상대 인도와 결승 1, 2세트에서 비긴 대표팀은 3세트에서 세 선수가 두 번째 시도에서 모두 8점씩을 쏘는 데 그쳐 인도에 세트를 내줬다.



이어 4세트에서 인도의 마지막 화살이 극적으로 10점을 관통해 또 비기면서 결국 세트 점수 3-5로 무릎을 꿇었다.

<연합>

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