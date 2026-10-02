‘한판 아닌 한입’ 日선수 물은 中유도 반칙패…‘억울하다’며 인터뷰도 거부? [아시안게임]

아시안게임 여자 유도 경기에서 중국 선수가 상대 일본 선수를 물어 반칙패를 당하는 웃지 못할 일이 벌어졌다.

2일 일본 ‘더다이제스트’, ‘스포츠호치’ 등에 따르면 중국 여자 유도 국가대표 당징(31)은 전날(1일) 일본 아이치 국제 아레나에서 열린 2026 아이치 나고야 아시안게임 유도 여자 70㎏급 8강전에서 일본의 마에다 린(21)을 상대로 팔을 무는 반칙을 저지르고 반칙패로 탈락했다.

일본 유도 국가대표 마에다 린. 아이치=신화 연합뉴스

이날 당징은 마에다와 맞잡기 싸움을 벌이던 중 굳히기에 몰렸다. 마에다의 압박에서 벗어나려고 했던 당징은 마에다의 왼팔을 강하게 물었다. ‘해프닝’이나 ‘실수’ 수준이 아니었다. 당징은 심판이 경기 중단을 선언할 때까지 무려 20초 이상 마에다의 팔을 문 것으로 전해졌다. 심판은 마에다의 소매 아래로 선명하게 이빨 자국이 남은 것을 확인한 후 당징이 명백히 반칙을 저질렀다고 판단하고 반칙패를 선언했다.

당징과 중국 코치진은 판정에 납득하지 못하겠다는 태도를 보였다. 더다이제스트에 따르면 당징은 반칙패 선언에 ‘왜?’라는 듯 당황하는 모습을 보였다. 매체는 중국 코치진들도 물은 게 아니라 입에 닿았을 뿐이라는 듯한 제스처를 보였다고 전했다. 매체는 믹스트존에서 당징에게 해당 반칙에 대해 물으려 했지만 그가 “NO”라고 취재를 거부한 후 대기실로 떠났다고 보도했다.

당황하고 분노할 쪽은 물론 일본 대표팀이었다. 쓰카다 마키 일본 대표팀 감독은 경기 종료 후 기자들과 인터뷰에서 “테이프를 떼어내니 이미 선명하게 이빨 자국이 남았고, (자국이) 멍처럼 변해버린 상태였다. 출혈이 생기는 건 아닐까 싶었을 정도”라고 설명했다.

일본 유도 국가대표 마에다 린이 지난 1일 일본 아이치 국제 아레나에서 열린 2026 아이치 나고야 아시안게임 유도 여자 70㎏급 결승전에서 카자흐스탄 아질 아스카트와 맞대결하고 있다. 앞서 8강전에서 중국의 당징과 만난 마에다는 왼팔을 물리는 반칙을 당했지만 이후 경기도 내리 이기고 우승을 차지했다. 아이치=AP 연합뉴스

당징의 반칙으로 마에다가 ‘쓰러진’ 것은 아니었다. 마에다는 이후 열린 결승에서 카자흐스탄 아질 아스카트와 맞대결해 승리하고 금메달을 목에 걸었다. 우승 후에도 반칙이 화제였다. 당징은 우승 인터뷰에서 팔에 남은 자국을 공개했다. 8강전 종료 후 무려 6시간이 지난 후였다.

마에다는 “처음 겪어 본 상황이다. 어떻게 될지 몰랐지만 일단 심판에게 전달했다”며 “약간의 통증은 있었지만, 경기장에 올라서니 아드레날린이 나와 크게 신경 쓰이진 않았다”고 말했다.

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