BTS, 월드투어 ‘아리랑’으로 6800억원 벌었다…팝 그룹 최초

방탄소년단(BTS)의 월드투어 ‘ARIRANG’이 누적 티켓 매출 5억달러를 넘어섰다. 전 세계 팝 그룹 가운데 단일 투어로 5억달러를 돌파한 것은 BTS가 처음이다.

미국 음악 전문 매체 빌보드가 지난 9월 30일(현지시간) 공개한 최신 박스스코어에 따르면, 지난 4월 경기도 고양에서 시작한 BTS의 ‘ARIRANG’ 월드투어는 누적 매출 5억달러(약 6800억원)를 기록했다.

빌보드 박스스코어 역사에서 단일 투어 매출이 5억달러를 넘어선 사례는 20건이 되지 않는다. 그룹 단위로는 BTS가 역대 일곱 번째다. 또한 앞서 5억 달러를 돌파한 6개 그룹은 모두 록 밴드였으며, 팝 그룹은 BTS가 최초다.

그룹 방탄소년단(BTS). 빅히트뮤직

BTS는 지난 8월 북미 6개 도시에서 12회 공연을 진행해 약 80만명의 관객을 동원했고, 한 달 동안 1억7170만달러(약 2300억원)의 티켓 매출을 올리며 빌보드 ‘톱 투어’ 월간 차트 정상에 올랐다. 8월 매출은 빌보드 박스스코어 월간 집계 역사상 두 번째로 높은 수치다.

지금까지 가장 높은 월간 매출은 비욘세가 2023년 8월 기록한 1억7930만달러다. BTS는 이번 성과로 ‘톱 투어’ 통산 5번째 1위를 기록했다.

개별 공연 기록도 이어졌다. 뉴저지 이스트 러더퍼드의 메트라이프 스타디움에서는 8월 두 차례 공연으로 3270만달러(약 445억원)의 티켓 매출과 약 15만8000명의 관객을 기록했다. 북미 6개 도시 12회 공연은 모두 매진됐다.

빌보드는 ‘ARIRANG’ 월드투어가 약 40회의 공연이 예정된 점을 고려하면, 투어 최종 누적 매출이 10억달러(약 1조3600억원)에 가까워질 수 있다고 전망했다. 이는 현재까지의 매출을 기준으로 한 전망치로, 실제 최종 수치는 남은 공연 결과에 따라 달라질 수 있다. 또한 이번 기록은 단일 투어의 티켓 매출이 기준으로, 굿즈나 광고 등 부대 매출은 포함되지 않는다.

2026년 4월 고양에서 시작된 ‘ARIRANG’ 월드투어는 이달 2일 콜롬비아 보고타 공연을 시작으로 남미 일정에 들어간다.

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