日 매체 “트럼프, 시진핑에 다카이치와 회담 권유”

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난달 24일(현지시간) 미 워싱턴에서 열린 미·중 정상회담에서 시진핑 중국 국가주석을 향해 다카이치 사나에 일본 총리와의 직접 대화를 촉구한 것으로 나타났다고 요미우리신문이 2일 보도했다.

트럼프 대통령은 미·중 정상회담을 마친 뒤 다카이치 총리와 전화 통화를 하면서 이 같은 사실을 전달했다고 복수의 일본 정부 관계자가 말했다.

시진핑 중국 국가주석(왼쪽)과 다카이치 사나에 일본 총리. 신화·EPA=연합뉴스

이들의 말을 종합하면, 미·중 회담에서 시 주석은 동아시아 지역 정세를 둘러싸고 최근 일본의 움직임을 비난했다고 한다. 중국은 다카이치 내각의 ‘방위력의 근본적 강화’ 등 안보 정책을 ‘신형 군국주의’라고 부르며 비판을 강화해 왔는데, 이런 기조가 미·중 회담에서도 그대로 이어진 것으로 보인다.

트럼프 대통령은 그러나 시 주석에게 동조하지 않고, 다카이치 총리를 ‘강한 지도자’라고 평가하면서 정상회담을 열어 대화를 해 볼 것을 요구했다.

앞서 다카이치 총리는 기자들과 만나 트럼프 대통령과의 구체적 통화 내용은 공개하지 않은 채 “일·미(미·일)가 함께 지역 및 세계의 평화와 안정에 공헌해 나가기로 확인했다”고만 밝힌 바 있다.

지난해 11월 다카이치 총리의 ‘대만 유사시 무력 개입’ 시사 발언 이후 중·일 관계가 냉각되면서 정상 및 외교장관급 정부 간 대화는 단절된 상태이다. 다만 다카이치 총리는 “의사소통이 중요하다”며 중국과의 대화에 열려 있다는 신호를 꾸준히 내보내 왔다. 일본 매체들에 따르면 오는 5일 개막하는 임시국회 총리 연설문 초안에도 “중국은 중요한 이웃 국가이며 어려운 상황 속에서도 긴 시간 쌓아온 관계가 있다”며 “대화를 통해 건설적이고 안정적 관계를 구축하겠다”는 내용이 담겼다.

중국에 대한 이 같은 입장은 미·중 정상회담을 이틀 앞두고 지난달 22일 뉴욕에서 열린 미·일 정상회담에서 다카이치 총리가 트럼프 대통령에게 직접 전달한 것으로 알려졌다. 일본 정부 고위 관계자는 “사전에 조율해 둔 의의가 있었다”며 “이는 일·미 정상 간 견고한 신뢰 관계를 보여주는 것”이라고 말했다.

다카이치 총리는 다음달 광둥성 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석 차 중국을 방문할 예정이다. 이 기간 중·일 정상 간 만남이 성사돼 양국 관계의 개선 실마리를 찾을 수 있을지 주목된다.

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