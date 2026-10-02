양막 파열된 24주 임신부, 제주서 울산으로 헬기 이송

제주 30대 임신부가 양막이 파열돼 소방헬기로 울산지역 종합병원으로 긴급 이송됐다.
2일 제주도 소방안전본부에 따르면 전날 오전 4시22분쯤 제주대학교병원에서 양막이 파열된 임신 24주 차 산모 30대 A씨를 응급처치가 가능한 병원으로 옮겨 달라는 신고가 접수됐다.
제주소방본부는 소방 헬기 한라매에 A씨를 태워 같은 날 오전 8시3분쯤 울산지역 종합병원으로 이송했다.
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제주=임성준 기자 jun2580@segye.com
제주 30대 임신부가 양막이 파열돼 소방헬기로 울산지역 종합병원으로 긴급 이송됐다.
2일 제주도 소방안전본부에 따르면 전날 오전 4시22분쯤 제주대학교병원에서 양막이 파열된 임신 24주 차 산모 30대 A씨를 응급처치가 가능한 병원으로 옮겨 달라는 신고가 접수됐다.
제주소방본부는 소방 헬기 한라매에 A씨를 태워 같은 날 오전 8시3분쯤 울산지역 종합병원으로 이송했다.
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