케이카 “중고차값 내려도 기아는 상승…K3·K5 시세 4%대 올라”

지난달 국산·수입 중고차 평균 시세가 나란히 하락한 가운데 기아는 국내 제조사 중 유일하게 상승한 것으로 나타났다. K3와 K5 등 세단을 비롯해 주요 하이브리드 모델이 강세를 보였다. 반면 국산 디젤차는 평균 시세가 떨어졌고, 전기차는 제조사별로 흐름이 엇갈렸다.

KG모빌리티플랫폼이 운영하는 직영중고차 플랫폼 케이카(K Car)는 국내 중고차 시장에서 유통되는 주요 모델의 9월 평균 시세를 분석한 결과, 국산차는 전월 대비 0.5%, 수입차는 0.9% 하락했다고 2일 밝혔다. 같은 기간 기아의 평균 시세는 0.1% 올랐다.

케이카가 발표한 9월 중고차 시세 분석에서 국산·수입차 평균이 하락한 가운데 기아만 0.1% 상승했으며, K3·K5 세단과 하이브리드 모델이 강세를 보인 결과를 형상화한 이미지. 인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

기아에서는 준중형·중형 세단의 상승 폭이 컸다. ‘올 뉴 K3’의 평균 시세는 8월 1082만원에서 9월 1132만원으로 4.6% 올랐다. ‘더 뉴 K5 3세대’는 2363만원에서 2469만원으로 4.5% 상승했다. 한 달 사이 각각 50만원, 106만원 오른 것이다.

레저용 차량과 스포츠유틸리티차(SUV)도 상승세를 보였다. ‘더 뉴 카니발 4세대’는 3560만원, ‘더 뉴 셀토스’는 2237만원으로 전월보다 각각 1.1% 올랐다. ‘더 뉴 쏘렌토 4세대’는 0.4% 상승한 3331만원이었다. 다만 ‘더 뉴 K8’은 3278만원에서 3245만원으로 1.0% 하락해 모델별 차이를 보였다.

하이브리드 모델도 대체로 강세였다. ‘K5 3세대 하이브리드’는 전월 대비 2.6% 올랐고, ‘더 뉴 K5 3세대 하이브리드’와 ‘K8 하이브리드’는 각각 1.8% 상승했다. ‘디 올 뉴 스포티지 하이브리드’와 ‘쏘렌토 4세대 하이브리드’도 각각 0.9%, 0.4% 올랐다. 케이카는 연비와 실용성을 중시하는 소비자 수요가 인기 하이브리드 모델의 시세를 뒷받침한 것으로 분석했다.

케이카 제공

반면 국산 디젤차 평균 시세는 전월보다 0.8% 하락했다. ‘더 뉴 모하비’가 6.6% 떨어졌고, ‘더 뉴 i40’와 ‘QM6’는 각각 6.2%, 5.3% 내렸다. ‘싼타페 TM’은 2.9%, ‘더 뉴 카니발’은 2.6% 하락했다.

케이카는 고유가에 따른 유류비 부담과 하이브리드 등 친환경차에 대한 관심 증가로 디젤차 수요가 약해졌다고 설명했다. 일부 노후 모델은 전쟁에 따른 수출 둔화가 이어지면서 시세 하락 폭이 커졌다는 분석이다.

전기차 시장에서는 기아의 평균 시세가 0.3% 상승한 반면 테슬라와 현대차는 보합을 유지했다. 기아 모델 중에서는 ‘EV4’가 2.9%, ‘EV5’가 2.6% 올랐고, ‘EV9’과 ‘EV3’도 각각 1.9%, 1.7% 상승했다. BYD는 ‘아토3’가 3.8%, ‘돌핀’이 2.2% 떨어지면서 브랜드 평균 시세가 1.3% 하락했다.

수입차도 모델별로 등락이 엇갈렸다. 메르세데스벤츠 ‘C-클래스 W206’은 8월 3841만원에서 9월 4050만원으로 5.4% 상승했다. 반면 ‘E-클래스 W214’는 1.4% 하락한 6916만원, BMW ‘5시리즈 G60’은 0.8% 내린 5638만원이었다. BMW ‘3시리즈 G20’도 0.4% 떨어진 3636만원으로 집계됐다.

수입 SUV 중에서는 벤츠 ‘GLC-클래스 X254’와 BMW ‘X3 G01’이 각각 6507만원, 3484만원으로 전월과 같은 수준을 유지했다. 벤츠 ‘GLE-클래스 W167’은 1.3% 하락한 7761만원, BMW ‘X5 G05’는 2.1% 내린 7168만원이었다.

조은형 KG모빌리티플랫폼 PM팀 애널리스트는 “9월 중고차 시장은 전반적으로 시세가 안정되는 가운데 기아 인기 모델과 하이브리드를 중심으로 견조한 흐름을 보였다”며 “같은 차종이라도 유종과 세대에 따라 시세 흐름이 다른 만큼 구매 예산과 주행 환경에 맞춰 후보 모델의 가격과 유지비를 함께 비교할 필요가 있다”고 말했다.

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