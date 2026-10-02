두끼, 고객 참여형 시연회 ‘두끼 레시피 LIVE’ 성료

글로벌 외식 프랜차이즈 두끼가 고객 참여형 브랜드 시연회를 열었다.

두끼는 지난 9월 29일 두끼 동탄1신도시점에서 ‘두끼 레시피 LIVE’를 성황리에 마쳤다고 밝혔다. 이번 시연회는 고객이 두끼의 레시피를 보고 맛보는 데 그치지 않고, 직접 만들어보는 경험까지 할 수 있도록 마련됐다.

행사에는 두끼 창업자 김관훈 씨가 직접 나와 레시피를 시연하고 고객들과 이야기를 나눴다. 김 창업자는 방송에서 소개된 ‘들깨크림옹심이’를 현장에서 조리해 선보이며 방송 뒷이야기와 레시피를 소개했다. 참가자들은 방송에 나온 메뉴가 완성되는 과정을 가까이에서 보고 직접 맛봤다.

신종훈 두끼 대표도 깜짝 방문했다. 신 대표는 새우튀김, 오징어튀김, 김말이튀김 등을 즉석에서 튀겨 참가자들과 함께 맛보는 시간을 가졌다.

고객 아이디어로 만든 레시피도 소개됐다. 두끼는 앞서 진행한 ‘떡볶이 레시피 이벤트’에서 선정된 두끼아티스트의 ‘중화풍 삼선 떡볶이’에 김 창업자의 조리 팁을 더해 레시피를 완성하는 과정을 보여줬다.

참가자들이 직접 요리하는 시간도 있었다. 고객들은 김 창업자의 시연과 조리 팁을 참고해 재료를 골라 떡볶이를 만들고 함께 시식했다. 원하는 재료를 자유롭게 조합하는 두끼 특유의 방식을 직접 체험할 수 있도록 한 것이다.

두끼 관계자는 “창업자가 고객 앞에서 직접 레시피를 선보이고 소통하며 두끼를 더 친근하게 경험할 수 있는 자리를 마련했다는 점에서 의미가 있다”며 “앞으로도 고객의 아이디어와 참여가 브랜드 경험으로 이어질 수 있는 다양한 접점을 만들어가겠다”고 말했다.

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