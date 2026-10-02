배우 송기윤, 15세 연하 아내 김숙진 공개…“늘 애인 같은 느낌”

MBN ‘특종세상’ 화면 캡처

배우 송기윤이 15세 연하 아내 김숙진 씨와의 일상을 공개하며 각별한 부부애를 드러냈다.

1일 방송된 MBN ‘특종세상’에서는 1980~90년대 안방극장에서 활약했던 송기윤과 아내 김숙진 씨의 근황이 공개됐다.

송기윤은 아내를 위해 집안일을 도맡는가 하면 건강 관리에도 각별히 신경 쓰는 모습을 보였다. 김숙진 씨는 공연기획자로 활동하며 최근 오케스트라를 창단해 새로운 도전에 나섰다.

두 사람은 15세의 나이 차에도 여전히 서로를 향한 애정을 드러냈다. 김숙진 씨는 남편과의 나이 차이에 대해 “전혀 중요하지 않다”며 “20년 차이어도 상관없다. 늘 애인 같은 느낌으로 다가온다”고 말했다.

그러면서 “부부지간이지만 그런 거에 대해 조심스러워한다. 여자로서 자존심이나 매력을 잃고 싶지 않다”며 “은근히 노력하는 편”이라고 했다.

송기윤 역시 아내를 향한 애틋한 마음을 드러냈다. 그는 “젊어서 10살 차이와 늙어서 10살 차이는 엄청난 차이가 있다”고 현실적인 고민을 털어놨다.

이어 “아내가 85세가 되면 내가 100세”라며 “건강하게 오래 살아야 저 사람 곁을 지킬 수 있다”고 말했다.

김숙진 씨도 남편을 바라보며 느끼는 솔직한 마음을 고백했다. 그는 “남편이 자는 뒷모습을 보면 ‘이 사람이 먼저 가면 어떡하지’ 하는 생각이 들 때가 있다”며 “얼마나 외로울까, 쓸쓸할까, 얼마나 무서울까. 그걸 견딜 수 있을까 싶다”고 털어놨다.

두 사람의 애틋한 관계에는 힘든 시간을 함께 견뎌온 세월도 있었다.

김숙진 씨는 과거 공연장 답사를 위해 이동하던 중 뒤에서 달려오던 덤프트럭이 차량을 들이받는 대형 교통사고를 당했다고 밝혔다. 차량이 형체를 알아보기 힘들 정도로 크게 파손됐지만 겉으로 큰 외상은 없었다고.

그러나 사고 이후 극심한 통증과 후유증에 시달렸다. 김숙진 씨는 “지금도 생각하면 몸에 힘이 들어간다”며 “3년을 버틸 수 있을까 싶었다. 심한 우울증과 공황장애까지 왔고 정신과 약도 많이 먹었다. 몸 어디 하나 성한 데가 없었다”고 당시를 떠올렸다.

이어 “지금 이렇게 활동을 하는 건 기적이고 다시 태어난 것”이라며 사고 이후 자신의 곁을 지켜준 송기윤을 “생명의 은인”이라고 표현했다.

사고 이후 남편 역시 아내의 이동을 걱정하는 일이 많아졌다고. 송기윤은 아내가 차를 타고 이동할 때 앞차와 거리가 가까워지면 불안해한다며 “걱정하지 말라고 한다. ‘죽으면 당신만 다치는 게 아니고 나하고 같이 죽는 거니까 걱정하지 마’라고 농담으로 얘기한다”고 말했다.

송기윤의 건강 관리 모습도 공개됐다. 그는 아침부터 운동을 하는 등 자기관리에 힘쓰고 있었고, 김숙진 씨는 “몸이 조금만 이상하다 싶으면 과민 반응한다”며 남편을 두고 “삶 자체가 극단적으로 말하면 건강 염려증이 있다”고 말해 웃음을 안겼다.

한편 송기윤은 김숙진 씨와 결혼해 슬하에 두 자녀를 두고 있다.

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