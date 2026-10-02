방탄소년단, 보고타 '명예 외빈'…콘서트 경제 효과 400억 이상 전망

글로벌 슈퍼 그룹 '방탄소년단'(BTS)이 남미 투어의 포문을 여는 콜롬비아 보고타에서 도시 차원의 환대를 받았다.

2일 소속사 빅히트 뮤직(하이브)에 따르면, 보고타시는 지난달 30일(현지시간) 법령 413호를 통해 방탄소년단을 '명예 외빈'(Hu?sped de Honor)으로 공식 지정했다. 보고타시의 명예 외빈 지정은 약 10년 만이라고 현지 미디어들은 전했다.

방탄소년단. 빅히트 뮤직(하이브) 제공

카를로스 페르난도 갈란 보고타 시장은 "방탄소년단은 단순한 밴드 그 이상"이라며 이들의 국제적 위상과 젊은 세대에 미친 문화적 파급력을 높이 평가했다.

방탄소년단의 첫 콜롬비아 완전체 방문에 현지 경제 효과도 상당할 것으로 관측된다.

보고타 관광청은 2~3일 양일간 열리는 공연으로 인한 직접적 소비 지출이 990억 콜롬비아 페소(약 406억 원)에 달할 것으로 추산했다. 공연 전후 보고타행 항공 예약은 전년 동기 대비 46.6% 급증했으며, 티켓 구매자의 18.4%는 해외 관객으로 집계됐다.

도시 전체도 맞이에 나섰다. 시청사와 랜드마크인 '토레 콜파트리아'가 상징색인 보랏빛으로 물들며, 대규모 관객 이동을 지원하기 위해 특별 대중교통 8개 노선이 추가 투입된다.

방탄소년단은 보고타 공연을 시작으로 페루 리마, 칠레 산티아고, 아르헨티나 부에노스아이레스, 브라질 상파울루로 남미 투어를 이어간다.

<뉴시스>

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