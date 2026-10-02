美항모·1만병력, 중동에 추가 파견… 선거후 이란공습 준비하나

미국이 두 척의 항공모함이 있는 중동 지역에 항모와 1만명의 병력을 추가 파견했다.



이란에 대한 도널드 트럼프 미 대통령의 군사적 위협을 뒷받침하기 위한 것인지 주목된다. 중동으로 이동했던 항모 조지 워싱턴함이 태평양으로 복귀할지도 관심사다.

미국 항모 시어도어 루스벨트함. AP 연합뉴스

미 일간 월스트리트저널(WSJ)은 1일(현지시간) 미 항모 시어도어 루스벨트함이 모항이 있는 캘리포니아주 샌디에이고에서 지난달 27일 중동으로 출항했다고 전했다.



또 제13해병원정대 소속 병력을 태운 마킨아일랜드 상륙준비단도 다음날 출항했다.



WSJ은 중동에 추가되는 병력이 9천∼1만명이라고 전했다. 항모와 병력은 11월 말까지 중동 지역에 도착할 예정이다.



중동에는 현재 조지 H.W. 부시함과 워싱턴함 등 두 척의 항모가 배치돼 있으며 복서 상륙준비단을 포함해 이미 5만명이 넘는 미군 병력이 중동에 배치된 상황이다.



미 항모의 추가 배치는 트럼프 대통령의 이란 공격 위협과 맞물려 주목된다. 트럼프 대통령은 이날 공개된 시사전문지 타임과의 인터뷰에서 이란과 합의가 이뤄지지 않으면 중간선거 후 공격에 나설 수 있다고 말했다.



트럼프 대통령은 지난달 유엔 총회에서도 '전멸'을 거론하며 이란에 합의를 강하게 압박한 바 있다.



중동 지역에 세 척의 미 항모가 배치되는 건 지난 4월 이후 처음이라 트럼프 대통령이 확전을 결정할 경우 더 많은 선택지와 화력을 제공할 수 있다고 WSJ은 지적했다.



루스벨트함이 도착하는 대로 워싱턴함이 중동 지역을 떠나 모항이 있는 일본으로 돌아갈 가능성도 있다고 WSJ은 전했다. 워싱턴함과 루스벨트함이 교대하는 셈이다.



당초 중동 지역에서 임무를 수행하던 항모 에이브러햄 링컨함에서 장기 파병에 따른 부작용이 속출하면서 태평양의 워싱턴함이 중동으로 이동해 링컨함과 교대해준 상황이었다.



워싱턴함은 8월 20일 중동에 도착해 임무를 시작했다. 워싱턴함이 귀환하게 되면 '태평양 내 미 항모 부재' 상황이 해소된다.

<연합>

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