[르포] 한국에선 ‘카공족’ 민폐 논쟁 한창인데…日 나고야 카페에서 생긴 일

[나고야=권준영 기자] 24일 일본 나고야시 가나야마역 남쪽 출구 앞 대형 프랜차이즈 카페. 커피 한 잔을 주문하고 자리에 앉아 노트북을 켰다. 한 시간이 지나도 옆자리 손님은 그대로였다. 두 시간이 흘러도 마찬가지였다. 세 시간 가까이 지나 기자가 먼저 자리를 정리할 때까지 주변에 앉은 손님들은 각자의 시간을 보내고 있었다. 노트북으로 업무나 공부를 하는 사람부터 혼자 커피를 마시는 사람, 일행과 이야기를 나누는 사람, 책이나 신문을 펼쳐든 사람까지 한 공간에 자연스럽게 섞여 있었다.

위 사진은 인공지능(AI)을 활용해 생성된 가상의 이미지입니다. Open AI의 대화형 인공지능 ChatGPT 생성 이미지.

이 풍경이 하루의 우연인지 확인하기 위해 기자는 25일과 26일에도 같은 매장을 찾았다. 두 날에도 모습은 크게 다르지 않았다. 커피를 마신 뒤 곧바로 자리를 뜨는 손님이 있는가 하면, 노트북을 펼치거나 대화를 나누며 한참 머무는 손님도 있었다.

매장 안에서는 이용 방식이 다른 손님들이 별다른 구분 없이 한 공간을 공유하고 있었다. 누군가 자리를 뜨면 얼마 지나지 않아 다른 손님이 빈자리를 채웠다. 잠시 자리를 비웠던 손님이 돌아와 다시 앉는 모습도 자연스러웠다. 자리가 비는 순간부터 다른 손님이 앉기까지 특별한 실랑이나 눈치 싸움은 없었다. 직원 역시 장시간 머무는 손님에게 별도로 자리를 정리해달라고 요구하지 않았다.

한국이라면 사정이 조금 다르다. 카페에서 공부하는 이른바 ‘카공족’은 이제 익숙한 표현이 됐지만, 일부 이용객의 장시간 체류를 둘러싼 갈등도 이어지고 있다. 최근에는 카페 좌석을 오래 점유하거나 개인 사무실처럼 이용하는 사례가 온라인에서 논쟁이 되면서 어디까지가 허용되는 카페 이용인지, 이용객 사이에 지켜야 할 예절은 무엇인지에 대한 관심도 커지고 있다.

그렇다고 한국에서 카페 공부가 낯선 풍경인 것은 아니다. 2025년 진학사 캐치가 Z세대 구직자 2037명을 대상으로 조사한 결과, 70%가 일주일에 한 번 이상 카페에서 공부한다고 답했다. 이 가운데 10%는 주 5회 이상 카페를 찾았다. 주 1회 미만은 27%, 카페를 이용하지 않는다는 응답은 3%였다. 카페를 찾는 이유로는 ‘집중이 잘돼서’가 58%로 가장 많았다. ‘집이나 독서실보다 덜 답답해서’ 38%, ‘분위기가 좋아서’ 22%, ‘주변 사람에게 동기부여를 받아서’ 12%, ‘냉난방이 잘 돼 쾌적해서’ 11%, ‘전기·와이파이 등 편의시설이 좋아서’ 7%가 뒤를 이었다.

카페에서 한 번 머무를 때 적정하다고 본 시간도 짧지 않았다. 음료 한 잔을 주문했을 때 적정 이용시간으로 2~3시간을 꼽은 응답이 42%로 가장 많았다. 3~4시간도 23%였고, 1~2시간 15%, 1시간 이내 11%, 4시간 이상 9% 순이었다. 응답자의 65%가 2시간 이상 4시간 미만을 적정한 체류시간으로 본 셈이다.

그런데 ‘카공족’ 가운데 비매너라고 생각하는 행동을 묻자 기준은 달라졌다. 가장 많은 29%가 ‘자리를 맡아두고 장시간 외출하는 행동’을 꼽았다. 큰 소리로 통화하거나 대화하는 행동이 25%, 음료 한 잔으로 오래 있는 행동이 17%였다. 무리한 정숙이나 자리 변경 요구 9%, 좌석·콘센트 독점 8%, 외부 음식물 반입 6%, 과도한 전자기기 사용 5%가 뒤를 이었다.

조사 결과를 보면 장시간 체류 자체보다 다른 이용자의 이용을 방해하거나 매장 공간을 독점하는 행동에 비매너의 기준이 더 모여 있었다. 자리를 맡아둔 채 비우거나 소음으로 주변에 불편을 주는 경우, 좌석과 콘센트를 독점하는 행위 등이 대표적이었다.

일본 나고야시 가나야마역 인근의 한 카페 내부. 한국의 ‘카공족 논쟁’ 분위기와 달리, 이곳에서는 노트북을 펼친 직장인부터 이야기를 나누는 일행, 혼자 신문을 읽는 이들까지 다양한 목적을 가진 손님들이 한 공간을 자연스럽게 공유하고 있다. ‘찻집 문화’가 깊이 뿌리내린 나고야에서는 장시간 체류가 특별한 행동이 아닌, 생활 속의 당연한 일상으로 자리 잡았다. 나고야=권준영 기자

그렇다면 나고야의 카페 풍경은 왜 한국과 다르게 보일까. 먼저 숫자가 눈에 띈다. 총무성 통계국의 가계조사에 따르면 2025년 나고야시 2인 이상 가구의 연간 ‘찻집(喫茶代)’ 지출액은 2만276엔이었다. 전국 평균 1만1823엔의 약 1.7배로, 도쿄 23구 1만8823엔, 기후시 1만5355엔보다도 많았다. 나고야는 전국 주요 도시 가운데 찻집 지출액 1위를 기록했다.

한 해의 특수성을 걷어내도 결과는 크게 달라지지 않는다. 2023~2025년 3년 평균으로도 나고야시의 가구당 연간 찻집 지출은 1만6431엔으로 전국 평균 1만261엔의 1.6배였다. 총무성 통계국은 나고야의 찻집 문화가 지역에 깊이 뿌리내렸으며, 사람들이 쉬어가는 생활 공간으로 자리 잡았다고 설명한다.

이 같은 찻집 문화가 가장 잘 드러나는 것이 ‘모닝’이다. 아침에 찻집을 찾아 커피와 함께 토스트 등 간단한 식사를 하는 문화가 오랫동안 이어져 왔다. 나고야시가 소개한 ‘모닝 신사카에’ 프로그램에서도 모닝 문화를 매개로 지역 주민과 직장인이 만나 이야기를 나누고 지역에 대한 관심과 관계를 넓히는 모습이 소개됐다.

나고야에서 카페는 커피를 마시는 곳을 넘어 사람들을 이어주는 공간이기도 하다. 나고야시는 치매 당사자와 가족, 지역 주민, 의료·복지 전문가 등이 모여 이야기를 나누고 정보를 공유하는 ‘나고야 치매 카페’를 운영하고 있다. 2025년 2월 기준 시내 약 250곳이 운영될 만큼 지역 곳곳에 자리 잡았다.

아침 식사를 곁들인 모닝도 주민들이 교류하는 계기로 활용된다. 나고야시 지역 서비스에 등록된 ‘후레아이 킷사’는 한 달에 한 번 오전 9시부터 11시까지 모닝을 제공하며 주민들의 만남을 돕는다. 치매 당사자와 가족 등이 함께 아침을 먹으며 시간을 보내는 ‘모닝 살롱 오차도코로 이코이’도 매월 두 차례 같은 시간대에 열린다.

다만 찻집 지출액과 지역 프로그램만으로 일본인이 카페에 오래 머문다고 단정하기는 어렵다. 실제로 일본 젊은층 사이에서도 짧게 카페를 이용하는 경우가 적지 않았다. 일본 Z세대 남녀 1000명을 대상으로 2026년 3월 실시한 조사에 따르면, 카페 1회 이용시간은 30분~1시간이 39.6%로 가장 많았고 30분 이내도 28.4%였다. 응답자 10명 중 약 7명은 카페에 1시간 이내로 머문다고 답했다.

나고야 가나야마역 인근 카페에서 사흘 동안 지켜본 풍경은 의외로 단순했다. 커피 한 잔을 앞에 두고 각자의 시간을 보내는 사람들 사이에 ‘카공족’이라는 구분은 없었다. 오래 머무는 것 역시 특별한 행동으로 보이지 않았다. 한국의 카페 풍경과 대비되는 장면이었다.

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