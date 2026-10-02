한가인 "평생 라면 10봉지 발언해 욕 많이 먹었다"

배우 한가인이 과거 예능프로그램에 나와 평생 먹은 라면이 10봉지 정도라고 말했다가 욕을 먹은 적이 있다고 했다.

한가인은 1일 자신의 유튜브 채널에서 라면 회사를 찾아 라면에 관해 얘기했다.

배우 한가인. 유튜브 캡처

한가인은 "유튜브를 시작하기 전에는 라면을 그렇게 많이 먹는 체질이 아니었다. '평생 10봉 이하로 먹었다'라는 이야기를 해서 많이 욕을 먹기도 했다"고 말했다.

한가인은 2024년 방송한 tvN 예능프로그램 '텐트 밖은 유럽'에서 "나는 라면을 원래 안 먹는다. 지금까지 먹은 라면이 10봉지 될까"라고 했었다.

한가인은 유튜브 시작 후 라면에 대한 생각이 달라졌다고 했다.

그는 "유튜브를 시작하고 라면의 신세계에 눈이 떠졌다"고 말했다.

그러면서 "새로 유행하는 레시피부터 시작해서 신상 라면까지 안 먹어본 거 없이 정말 다 먹어봤다"고 했다.

한가인은 라면 회사를 찾은 이유에 대해 "광고 때문에 온 게 아니다"고 말했다.

그는 "개인적으로 PD님한테 라면 연구소에 들어가 봤으면 좋겠다고 말씀드렸다. 어렵게 컨택을 해서 굉장히 오래 걸려 컨펌을 받아 들어오게 된 곳"이라고 했다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지