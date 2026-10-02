시호 "추성훈 바쁜 건 좋지만 연락 안 돼…얼굴 변했다"

모델 겸 방송인 시호가 연락이 되지 않는 남편 추성훈을 향한 서운함을 드러냈다.

시호는 1일 방송한 KBS 2TV 예능프로그램 '신상출시 편스토랑'에서 어머니와 추성훈에 관해 얘기했다.

시호는 어머니와 함께 한복을 입고 북촌 나들이에 나섰다.

시호는 카페에서 빙수를 먹다가 "그런데 전화가 없다. 아까 추상한테 문자 보냈는데 확인도 안 하고 전화도 절대 안 한다"고 했다.

시호는 앞서 싱가포르에 간 추성훈에 안부를 묻기 위해 전화했으나 추성훈은 받지 않았다.

시호는 "바쁜 건 좋은 일이지만 연락이 안 된다"고 말했다.

어머니는 "그러나 추상을 선택한 건 너 아니냐"고 해 웃음을 자아냈다.

시호는 추성훈 스타일이 바뀌었다고도 했다.

그는 "추상이 변했다. 예전에는 소박했다. 액세사리도 전혀 안 하고 줄곧 흰 티셔츠만 입었는데, 이제 화려한 사람이 돼버렸다"고 했다.

그러면서도 "화려한 게 잘 어울리긴 한다"고 말했다.

또 "요즘 추상은 얼굴도 변했다. 사랑을 많이 받으니 빛나는 것 같다"고 했다.

시호는 2009년 추성훈과 결혼했다.

<뉴시스>

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