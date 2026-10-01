포항시, 러시아 델로 그룹과 '영일만항 물류 네트워크' 논의

경북 포항시는 1일 ㈜포항영일신항만(PICT)에서 러시아 최대 물류·운송 그룹 델로(DELO) 관계자와 영일만항-러시아 극동 지역 간 물류 네트워크 구축 및 북극항로 특화 항만으로 발전 방안을 논의했다고 밝혔다.

이번 델로 관계자 방문은 지난 3월 포항영일신항만㈜-㈜코르웰-러스트랜스 그룹-국제산업기업가연맹(ICIE)-경북도가 맺은 '동북아 해상 물류 거점항 조성을 위한 업무 협약'의 후속으로, 러시아 물류 기업의 영일만항 활용과 국내 물류 거점 구축 가능성을 모색하기 위해 마련됐다.

포항시는 1일 ㈜포항영일신항만(PICT)에서 러시아 최대 물류·운송 그룹 델로 그룹 관계자와 영일만항과 러시아 극동 지역 간 물류 네트워크 구축·북극항로 특화 항만으로 발전 방안을 논의한 후 파이팅을 외치며 기념 촬영하고 있다. 포항시 제공

이날 델로 로지스틱스는 스타니슬라프 라티셰프스키 해외 사업 개발담당 이사와 알렉세이 아스타페프 델로 로지스틱스 서울 대표이사, 김성태 ㈜코르웰 회장과 포항영일신항만㈜ 관계자 등이 참석했다.

델로 로직스틱스는 러시아 극동 지역과 흑해·발트해 등에서 해상 컨테이너·곡물 터미널을 운영하며 철도 화차와 컨테이너, 해상 선단 등을 활용해 물류 사업을 하고 있다.

특히 이번 방문은 지난달 러시아에서 열린 동방 경제 포럼에서 포항시가 영일만항의 입지와 발전 가능성을 소개한 것을 계기로, 러시아 물류 기업의 영일만항에 대한 관심을 확인하는 자리가 됐다.

참석자들은 영일만항의 운영 현황과 시설을 둘러보고, 러시아와 물류 협력과 북극항로를 이용한 활성화 방안 등을 논의했다.

시는 이번 방문을 계기로 러시아와의 물류 협력을 확대하고, 영일만항이 러시아와 국내를 연결하는 물류 거점으로 자리 잡을 수 있도록 관련 기업·기관과 협의를 이어가며 협력 사업을 발굴할 방침이다.

성용우 시 해양수산국장은 "델로 관계자의 영일만항을 방문한 것은 포항의 물류 거점 가능성을 확인할 수 있는 의미 있는 기회"라며 "기업의 필요 사항을 살피고, 영일만항을 중심으로 실질적인 물류 협력 방안을 모색하겠다"고 밝혔다.

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