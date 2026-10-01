한전, SK하이닉스 반도체 생산 경쟁력 강화 위해 손잡는다

한국전력이 SK하이닉스와 손잡고 반도체 생산시설의 안정적인 전력공급과 전력설비 운영을 위한 협약을 체결하고 K-반도체 생산 경쟁력 강화에 나선다.

한전과 SK하이닉스 양사는 1일 경기 이천 SK하이닉스 본사에서 ‘반도체 산단 공급 전력설비 안정적 운영을 위한 업무협약’을 체결했다. 이번 협약은 AI 확산에 따른 반도체 수요 증가에 대응하고 국가 핵심 전략산업인 반도체의 안정적인 생산 기반을 뒷받침하기 위해 마련됐다.

김재군 한전 전력계통부사장(왼쪽 일곱번째부터)과 이민형 SK하이닉스 설비인프라 담당이 협약 체결 후 기념사진을 찍고 있다. 한국전력 제공

협약에 따라 양사는 △SK하이닉스 전력설비 점검 및 진단 지원, △전력설비 운영 기술 교류 확대, △설비고장 발생 시 신속 복구 협력체계 구축, △한전 인재개발원의 맞춤형 교육과정 운영 등 전력설비 운영 전반에 걸쳐 협력을 확대한다. 이를 통해 반도체 생산 안정성과 전력공급 신뢰도를 높여 나갈 계획이다.

현재 한전은 SK하이닉스의 이천·청주 반도체 생산시설에 총 2.5GW 규모의 전력을 공급하고 있으며, 용인 반도체 클러스터에도 총 5.5GW 규모의 전력을 공급하기 위한 대규모 전력망을 구축하고 있다.

특히 한전은 지난 7월 말 SK하이닉스의 용인 반도체 생산시설에 전력을 공급하는 동용인변전소를 준공했다. 본격적인 가동에 앞서 양사는 합동으로 설비 건전성을 점검하고 정밀진단을 시행하는 등 안정적인 전력공급을 위한 사전 점검을 마쳤다.

김재군 한전 전력계통부사장은 “신규 반도체 산단에 필요한 전력망을 적기에 구축하는 것만큼 이미 공급 중인 전력설비를 안정적으로 운영하는 것도 중요하다”며, “한전의 전력설비 운영 경험과 기술력을 바탕으로 K-반도체가 세계 최고 경쟁력을 유지할 수 있도록 안정적인 전력공급에 최선을 다하겠다”고 강조했다.

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