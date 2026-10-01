초대 중수청 차장에 판사 출신 전종민…임은정은 광주청장

2일 출범하는 중대범죄수사청 차장에 판사출신 전종민 변호사가, 서울중수청장에는 검찰 출신인 최재민 변호사가 임명됐다. 지난해 말부터 중수청 근무 의사를 밝혔던 임은정 서울동부지방검찰청 검사장은 광주지방중수청장을 맡는다.

행정안전부 중대범죄수사청 개청준비단은 1일 중수청 차장과 지방중수청장 등 1급 수사관 7명의 임용 예정자를 발표하면서 첫 간부 인사를 단행했다.

중대범죄수사청 개청을 하루 앞둔 1일 서울 중구 수표동 중수청 입구에 현판이 설치되고 있다. 연합뉴스

준비단에 따르면 이번 인선은 검찰 출신이 4명, 판사 출신이 3명이다. 검찰청의 주요 수사기능을 넘겨받는 중수청은 앞으로 부패·경제·방위사업·마약·국가보호·사이버범죄·법 왜곡 죄 등 7대 중대범죄 수사를 전담한다.

중수청 차장에 인선된 전 변호사(59·사법연수원 24기)는 서울 건대사대부고, 서울대 사법학과를 다녔다. 춘전지법, 의정부지법, 서울행정법원 판사를 지낸 그는 2006년 법복을 벗고 법부법인 KnC 변호사로 활동해왔다.

서울중수청장에 인선된 최 변호사(55·30기)는 부산지검 1차장검사, 수원지검 2차장검사를 지냈다. 경북 무학고와 성균관대 법학과를 졸업했다. 2023년 서울고검 감찰부장을 끝으로 검찰을 떠나 본인 이름의 법률사무소를 개업했다.

광주중수청장에 낙점된 임 지검장(52·30기)은 부산 남성여고와 고려대 법학과를 졸업했다. 대전지검 중요경제범죄조사단 부장검사와 대구지검 중요경제범죄조사단 부장검사, 법무부 감찰담당관을 역임했다. 임 지검장은 지난해 말 열린 일선 기관장 화상회의에서 중수청 근무 의사를 밝혔다. 당시 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “중수청에서 중수청장 등 수뇌부가 아니라 수사나 감찰 등 실무를 맡는 역할을 희망한다”고 했다.

수원중수청장에는 검사 출신인 김형근 ‘김형근·임종필 법률사무소’ 변호사를 임용될 예정이다. 김 변호사(57·29기)는 서울 선덕고, 고려대 법학과 출신이다. 서울고검 검사, 인천지검 부천지청장을 지냈다. 국정농단 및 불법 선거개입 사건 특검보로도 활동했다.

대전중수청장에는 판사 출신인 문홍주(58·31기) 변호사가 내정됐다. 광주 인성고와 서울대 국제경제학과를 졸업했고, 수원가정법원 부장판사를 지냈다. 국정농단 및 부정선거 개입사건 특검보로 활동했고, 현재는 법부법인 일선 변호사로 재직 중이다.

대구중수청장에는 홍종희(59·29기) 대한변협법률구조재단 감사가 낙점됐다. 전남여고와 서울대 사법학과를 졸업하고 대구고검 차장검사, 서울고검 차장검사, 인천지검 2차장검사를 거쳤다.

부산중수청장에는 김기욱(56·33기) 변호사가 내정됐다. 판사 출신인 그는 서울 서라벌고, 경희대 법학과를 졸업했다. 수원지법 성남지원과 춘천지법 강릉지원 판사를 지냈다.

한편 중수청 개청준비단은 2일 오전 중수청 본청에서 개청식을 개최한다. 윤호중 행정안전부 장관과 김영진 국회 행정안전위원장, 서영교 법제사법위원장, 노경필 법원행정처장, 오동운 고위공직자범죄수사처장과 중수청 간부·직원 등 120여 명이 참석할 예정이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지