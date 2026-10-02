쏠라이트 인디고 레이싱 박준의, TCR 유럽 몬자 레이스1 우승…시즌 2승

쏠라이트 인디고 레이싱 박준의가 2026 TCR 유럽 5라운드 레이스1에서 우승하며 시즌 두 번째 정상에 올랐다. 지난 4라운드 헝가로링에 이어 몬자에서도 우승을 차지하며 2개 라운드 연속 우승을 기록했다.

이번 우승으로 쏠라이트 인디고 레이싱은 TCR 유럽에서 통산 세 번째 우승을 기록했다. 지난해 박준성이 팀의 첫 우승을 거둔 데 이어 올해 박준의가 두 차례 우승을 추가했다.

5라운드는 지난 9월 25일부터 27일까지 이탈리아 몬자 국립 자동차 경주장에서 더블 레이스로 진행됐다. 박준의는 26일 열린 레이스1에서 2번 그리드에서 출발해 선두권 경쟁을 이어갔다.

스타트 이후 2위를 유지한 박준의는 폴포지션에서 출발한 가브리엘레 코비니(Gabriele Covini)를 추격했다. 경기 중반 코비니가 타이어 문제로 선두에서 이탈하면서 박준의가 선두로 올라섰고, 이후 챔피언십 선두 니콜라스 테일러(Nicolas Taylor)의 추격을 받았다.

박준의는 경기 막판까지 선두를 지켰으며, 테일러가 타이어 문제로 순위가 떨어진 뒤 2위 아담 셰퍼드(Adam Shepherd)를 16.859초 차로 제치고 레이스1 우승을 확정했다.

박준성은 레이스1에서 경기 후반 피트인하며 20위로 경기를 마쳤다. 27일 레이스2에서는 박준의가 9번 그리드에서 출발해 최종 5위를 기록했다. 박준성은 8번 그리드에서 출발해 15위로 경기를 마무리했다.

박준의는 “헝가로링에 이어 몬자에서도 우승을 차지하게 돼 매우 기쁘다”며 “경기 내내 쉽지 않은 상황이 이어졌지만 끝까지 집중할 수 있었다”고 말했다.

이어 “감독님과 엔지니어, 미캐닉을 비롯한 팀원 모두의 노력 덕분에 좋은 결과를 얻을 수 있었다”며 “현대성우그룹과 모든 후원사에도 감사드리며, 남은 경기에서도 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

5라운드 종료 기준 드라이버 챔피언십에서는 마르코 부티(Marco Butti)가 174점으로 선두를 달리고 있으며, 알렉스 레이(Alex Ley)가 163점으로 2위, 니콜라스 테일러(Nicolas Taylor)가 155점으로 3위에 올라 있다. 쏠라이트 인디고 레이싱의 박준의는 122점으로 종합 9위, 박준성은 96점으로 종합 10위를 기록하고 있다.

쏠라이트 인디고 레이싱은 오는 10월 2일부터 4일까지 인제스피디움에서 열리는 TCR 월드투어에 참가한다. 이어 10월 23일부터 25일까지 스페인 바르셀로나에서 열리는 TCR 유럽 6라운드 및 시즌 최종전에 출전할 예정이다.

현대성우그룹의 지원 아래 창단 29년을 맞은 쏠라이트 인디고 레이싱은 2019년 블랑팡 GT 월드 챌린지 아시아 우승, 2024년 TCR 이탈리아 팀 종합 2위, 2025년 TCR 유럽 팀 종합 3위 등을 기록하며 국내외 모터스포츠 대회에 참가하고 있다.

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