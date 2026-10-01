대전 ‘D-성장펀드’ 543억원 결성…지역 벤처 성장 사다리 만든다

대전시가 기술력과 성장 가능성이 높은 지역 유망벤처기업에 자금을 투자한다.

대전시는 지역 유망 벤처·스타트업 투자를 본격 지원하는 ‘대전 D-성장펀드’를 꾸렸다고 1일 밝혔다.

대전시는 1일 유성구 궁동 대전스타트업파크 본부에서‘대전 D-성장펀드’ 결성식을 열고 있다. 대전시 제공

대전 D-성장펀드는 중소벤처기업부가 수도권에 집중된 벤처투자를 지역으로 확산하고 지역 투자생태계 구축을 위한 ‘지역성장펀드’ 공모사업이다.



대전시는 지난 4월 선정돼 모태펀드 350억원을 포함해 한국과학기술원(KAIST), 하나은행, NH농협, IBK기업은행, ㈜행복에너지, 지엔소프트(주) 등 지역 기관·기업의 출자를 이끌어내며 총 543억원 규모의 펀드를 결성했다.

대전 D-성장편드는 한국벤처투자가 운용한다.

카이스트와 충남대 등 지역대학과 정부출연연구소와 기술창업 기반을 실제 투자로 연결해 성장 사다리를 만든다.

조성된 펀드는 대전의 전략산업인 우주·항공, 바이오, 반도체, 국방, 양자, 로봇 분야를 중심으로 초기 창업기업부터 성장 단계 기업까지 폭넓게 투자된다.

허태정 대전시장은 “지역의 우수한 기술과 기업이 자금 부족으로 성장의 기회를 놓치는 일이 없도록 정부와 민간의 자원을 적극 연결하겠다”며 “대전 D-성장펀드가 기업의 성장과 지역의 투자 활성화를 이끌고 기업의 성장이 다시 일자리 창출과 지역경제 활력으로 이어지는 선순환의 마중물이 되도록 하겠다”고 말했다.

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