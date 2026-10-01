혹한·천문학적 비용… 美 업계도 ‘알래스카’ 상업성 회의론 [美 ‘LNG 프로젝트’ 일방발표]

2000억달러 규모로 설정된 한국의 대미투자 사업 최대 뇌관은 예상대로 ‘알래스카 액화천연가스(LNG) 프로젝트’(프로젝트 노스)였다. 미국 측은 한국이 알래스카 LNG 프로젝트에 투자하는 것을 기정사실화한 반면 우리 정부는 상업적 합리성을 면밀히 따져 투자 여부를 결정하겠다는 점을 분명히 했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 코앞으로 다가온 중간선거용 치적을 위해 일방적인 발표를 한 데 대해 정부가 불편한 심기를 내비치며 미국 측에 정식으로 이의를 제기했을 정도다. 최대 1200억달러가 투자되는 원자력발전소 8기 건설을 놓고도 양국 간 미묘한 신경전은 계속될 것으로 보인다.

김정관 산업통상부 장관이 1일 오후 세종시 정부세종청사에서 대미 투자 프로젝트 사후 브리핑을 하고 있다. 뉴시스

◆알래스카 LNG 놓고 부딪힌 양국



김정관 산업통상부 장관은 1일 정부세종청사에서 브리핑을 갖고 “미국과 한국은 알래스카 프로젝트에서 상업적 합리성이 없으면 추진하지 않는다는 점에 이해를 같이하고 있다”며 트럼프 대통령과 하워드 러트닉 상무장관이 알래스카 LNG 프로젝트에 한국이 투자하기로 못 박은 데 대해 선을 그었다. 트럼프 대통령 발표 후 공개된 팩트시트(공동보도문)에도 ‘한·미 양국은 전략적 투자 양해각서에 따른 상업적 합리성과 모든 관련 국내법적 요건의 충족을 조건으로 알래스카 LNG 프로젝트에 대한 검토에 착수하기로 합의했다’고 명시돼 있다.



알래스카 LNG 사업은 트럼프 대통령이 취임 이후 한국과 일본의 투자 가능성을 여러 차례 거론하며 중점적으로 추진해온 사업이지만, 미국 업계에서도 막대한 건설비용과 가격 경쟁력 등을 이유로 상업성에 대한 의문이 제기돼 왔다.

이 사업은 알래스카 최북단 노스슬로프에서 생산된 천연가스를 약 800마일(1300㎞)의 가스관을 통해 남부 항구 니키스키로 운송한 뒤 액화해 미국 내 수요처와 아시아 등 해외 시장에 공급하는 프로젝트다.



로이터통신에 따르면 연간 최대 2000만t의 LNG 생산을 목표로 하며 전체 사업비는 445억∼545억달러(약 60조∼74조원)로 추산된다. 올해 가스관에 대한 최종투자결정(FID), 내년 수출시설 FID를 거쳐 2031년 처음 LNG를 수출한다는 계획이다.



하지만 혹한의 날씨와 얼어붙은 땅 때문에 공사 여건이 열악한 데다 막대한 길이의 가스관과 가스전·액화시설을 건설해야 해 경제성 확보가 쉽지 않은 사업으로 평가된다. 엑손모빌 등 미국 굴지의 에너지기업조차 2014년 뛰어들었다가 막대한 사업비와 투자금 회수 위험 등을 이유로 몇 년 만에 철수한 바 있다.



이재명 대통령을 비롯한 우리 정부가 섣불리 알래스카 LNG 프로젝트 참여를 결정하지 않은 이유다. 트럼프 대통령이 재선에 성공한 뒤 주요 정책과제로 밀어붙이고 있지만 양국 간 이견이 적지 않아 향후 협의과정에서 진통이 예상된다.



전문가들은 세부협상은 중간선거 이후로 미루는 일종의 전략이 필요하다고 조언했다. 서진교 GSnJ 인스티튜트 원장은 통화에서 “문서상의 약속이나 송금과 같은 건 최대한 중간선거 뒤로 미루고 지금은 ‘로키’ 전략을 써야 한다”면서 “중간선거 이후에는 협상의 간격이 좀 있을 수 있다”고 말했다.

◆원전 투자는 어떻게?



이번 발표에서 또 주목할 부분은 미국 내 원전 투자다. 8기 원전은 한국형 APR1400 2기와 미국 웨스팅하우스 AP1000 6기로 구성된다. 1단계로 AP1000 2기를 착공하고, 2단계에서 APR1400 2기와 AP1000 2기를 건설한 뒤 3단계에서 AP1000 2기를 추가하는 방식이다. 한국형 원전인 APR1400이 미국에 건설될 경우 미국 내에 최초로 해외 원자로가 지어진다는 기록이 세워진다. 이를 위해 한국전력·한국수력원자력과 미국 웨스팅하우스 간 타협 협정(SA)도 이번 경우에 한해 APR1400의 미국 내 건설이 가능하도록 개정된다.



관건은 원전을 어디에 건설하느냐다. 미국 내 원전 건설비용이 상승한 데다 부지 선정 및 건설 과정에서 어떤 일이 있을지 모른다는 것이다. 러트닉 장관은 백악관 발표에서 오하이오, 켄터키 등 지역에서의 건설을 제시했는데 김 장관은 검토가 필요한 사안이라고 했다. 암반 존재 여부, 용수 등의 필요성을 따져봐야 한다는 것이다. 원전업계에서는 원전 건설의 까다로움을 감안할 때 예비비 책정 등 추후 협상을 제대로 진행해야 한다고 지적한다. 양국은 협상에서 원전 2기당 예비비 50억달러, 총 200억달러의 예비비를 책정했다.



유승훈 서울과학기술대 교수(미래에너지융합학과)는 “원전은 공기가 늦어지게 되면 굉장히 문제가 커진다. 이때 손실을 어떻게 할 것인지 잘 정해야 한다”며 “미국 내 기업에게 부품을 조달받아야 했는데 능력이 안 돼서 (공기 내 납품이 안될 경우) 귀책사유가 우리한테 와서는 절대 안 된다. 미리 관련 협약이 필요하다”고 조언했다.

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