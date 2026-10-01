李 “檢개혁 목표, 복수는 아니지 않나”… 김지용 추가검증 후 정면돌파 의지 [공소청·중수청 2일 출범]

청와대가 1일 범여권 검찰개혁 강경파의 거센 반발에도 김지용(사진) 중대범죄수사청장(중수청) 후보자 임명 절차를 재개하기로 한 것은 여권 일각의 압박에 끌려가지 않고 개혁과 인사의 주도권을 이재명 대통령이 직접 쥐겠다는 뜻으로 풀이된다. 반대 목소리를 받아들여 추가 검증까지 진행했지만 기존 판단을 뒤집을 만한 사유가 확인되지 않자 정치적 비토에 사실상의 거부권을 주지 않겠다고 선을 그은 셈이다. 이 대통령도 “검찰개혁의 목표가 검찰에 대한 복수를 하자거나 검찰을 망가뜨리는 것이 아니지 않나”라며 선명성보다 실제 작동하는 개혁에 무게를 실었다.



김 후보자가 지난달 제청된 뒤 민주당 강경파와 범여권에서 검사 출신 초대 중수청장 기용에 대한 반발이 이어지자 이 대통령은 추가 검증을 지시하고 청문 절차도 중단했다. 그러나 재검증에서도 기존 판단을 뒤집을 사유가 확인되지 않자 임명 절차를 다시 밟기로 했다. 여권 내부의 문제 제기는 수용하되 최종 인사 판단까지 정치적 반대에 맡기지는 않겠다는 뜻으로 해석된다.



청와대도 이날 김 후보자를 둘러싼 ‘친윤 검사’ 논란과 윤석열 전 대통령 징계 문제, 정진웅 검사 독직폭행 사건, 김학의 전 법무부 차관 사건, 채널A 사건 등 여권 강경파가 제기한 쟁점을 조목조목 반박했다. 특히 김 후보자가 윤 전 대통령 장모 최은순씨 사건 재수사를 지시한 뒤 윤석열정부 첫 인사에서 지방으로 이동한 점 등을 근거로 ‘친윤 검사’ 주장을 반박했다. 성기홍 홍보소통수석은 “이제 국정 혼란을 야기하는 불필요한 소모적 논쟁을 멈추고 우리 형사사법체계가 나아가야 할 구체적 과제에 집중해야 할 때”라고 했다.



동시에 수사·기소 분리라는 검찰개혁의 큰 틀에서는 물러서지 않겠다는 점도 못 박았다. 검사 출신이라는 이유만으로 중수청 인선에서 배제하는 것과 검찰개혁을 동일시하지 않되, 수사와 기소를 별도 기관에 맡기는 제도적 단절은 유지하겠다는 논리다.

이재명 대통령이 1일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 청와대사진기자단

이 대통령도 이날 엑스(X)에 “중요 수사기구 책임자에 수사전문가인 전직 검사를 검사 출신이란 이유로 쓰지 말라고 하면 이것은 중수청을 망치자는 얘기나 마찬가지”라고 했다. 조국혁신당 박은정 의원과 임은정 검사장, 민주당 이성윤 의원을 거론하며 “그분들은 어찌 되겠나”라고 반문한 뒤 “국정이든 검찰개혁이든 개인적 감정이나 은원을 해결하는 것이어서는 안 된다”고도 했다.



이 같은 선택은 이 대통령이 최근 밝힌 개혁 방식과도 맞닿아 있다. 이 대통령은 지난달 18일 기자회견에서 “개혁은 혁명보다 어렵다”며 저항을 이겨내는 것은 대통령의 역량과 책임이라고 강조했다. 그러면서 선명성을 드러내다 더 큰 저항을 불러 개혁이 늦어지거나 실패하는 것을 경계한다며 “반발을 최소화하며 최대한 조용히 성과를 만드는 데 집중해 왔다”고 밝혔다.



이 대통령이 직접 반박에 나서자 강경파도 즉각 맞섰다. 추미애 경기지사는 김 후보자를 ‘추천받아 찾아간 맛집’에 빗대 “막상 들여다보니 위생은 엉망”이라고 비판했다. 민주당 김용민 의원도 “광복 이후 반민특위를 만들었는데 친일파를 위원장으로 임명하면 어떻게 해야 하나”라며 반대했다. 중수청은 2일 출범을 앞두고도 수장과 인력 일부가 채워지지 않은 상태다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지