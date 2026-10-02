온누리상품권, 전통시장선 최대 10% 할인

정부가 온누리상품권을 18년 만에 개편한다. 상품권 구매 때 받는 할인을 줄이는 대신 전통시장과 지방 골목상권에서 쓰면 추가로 환급해 소비를 유도할 방침이다. 내년부터 알리페이 앱을 통한 결제도 가능해진다.

서울 동대문구 경동시장에 온누리상품권 사용 안내문이 붙여있다. 뉴스1

중소벤처기업부(중기부)는 1일 정부서울청사에서 열린 비상경제본부 회의 겸 경제관계장관회의에서 이 같은 내용의 온누리상품권 개편 방안을 공개했다. 제도는 내년부터 시행된다.



이번 발표의 핵심은 내년부터 적용되는 차등환급이다. 디지털온누리상품권의 구매 단계 선할인율을 현행 7%에서 5%로 낮추는 대신 실제 사용처에 따라 환급 혜택을 달리한다. 전통시장에서 사용하면 5% 구매할인에 5% 환급을 더해 총 10%의 혜택을 받을 수 있다. 지방 골목상권에서는 5% 할인과 3% 환급을 합쳐 8%의 혜택을, 수도권 골목상권은 5% 구매할인만 적용되고 추가 환급은 없다.



골목형 상점가 지정 기준도 손질한다. 현재는 2000㎡ 이내에 점포 15개 이상이 모이면 지정할 수 있지만 앞으로는 지방정부 재정자립도에 따라 기준을 차등화한다.



지원 대상도 중소·영세 점포 중심으로 재편한다. 중국의 알리페이 등 외국인 관광객이 자국에서 사용하던 결제 앱으로 전통시장에서 QR 결제를 할 수 있는 인프라도 구축하기로 했다.

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