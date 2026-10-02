쇼핑·콘텐츠 등 묶은 ‘카카오멤버십’ 출시

카카오가 선물하기·카카오페이·멜론·카카오페이지 등 주요 서비스를 묶은 첫 통합 구독 상품 ‘카카오멤버십’을 선보였다.



카카오는 카카오멤버십 혜택과 가격을 공개하고 초기 서비스 안정화를 위해 소규모 이용자를 대상으로 선착순 가입을 받는다고 1일 밝혔다. 월 구독료는 4900원이다.



멤버십에는 쇼핑·결제 혜택이 포함했다. 선물하기와 톡딜 결제 시 결제 금액의 0.5~5%를 쇼핑포인트로 월 최대 2만포인트까지 적립받을 수 있다. 카카오페이머니로 선물하기·톡딜이나 오프라인 결제를 하면 카카오페이포인트도 월 최대 5만포인트까지 적립된다.



콘텐츠 혜택으로는 85만개 이상 이모티콘을 이용할 수 있는 ‘이모티콘 플러스’와 카카오톡 대화·미디어 파일을 보관하는 ‘톡클라우드’ 130기가바이트(GB) 이용권 중 하나를 매달 선택할 수 있다.



신규 가입자에게는 첫 가입 혜택으로 카카오페이증권 계좌에 4900원 상당의 국내 주식과 6000원 상당의 멜론 캐시를 제공한다. 만 19세 미만 이용자는 주식 대신 올리브영 5000원 할인 쿠폰을 받는다.



카카오는 선착순 가입 이후 이용자를 단계적으로 확대할 계획이다. 김민규 카카오 성과리더는 “구독부터 쇼핑, 콘텐츠까지 일상에 필요한 혜택을 한데 모았다”며 “다양한 서비스와 연계해 멤버십 혜택을 확대하겠다”고 말했다.

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