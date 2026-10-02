반도체 주도 9월 수출 1200억弗 ‘역대 최대’

지난달 월간 수출액이 1200억달러를 기록하며 한국 무역 사상 최초로 연 수출액 8000억달러를 돌파했다. 이르면 다음 달 세계에서 네 번째로 연간 수출 1조달러 시대를 달성한 국가가 될 것으로 보인다.

1일 산업통상부가 발표한 ‘9월 수출입 동향’에 따르면, 지난달 수출은 1209억4000만달러로 전년 동기 대비 83.5% 증가했다. 지난 6월 1020억달러로 처음 1000억달러 고지를 밟은 지 3개월 만에 다시 역대 최대 실적을 썼다. 1∼9월 누적 수출액은 8145억달러로 사상 최대였던 지난해 연간 전체 수출액(7093억달러)을 가볍게 넘어섰다.



이번에도 반도체 역할이 컸다. 지난달 반도체 수출은 603억달러로 전년 동월 대비 262.8% 폭증하며 사상 최초로 월 600억달러 벽을 깼다. 종전 월간 최대치였던 8월(467억달러) 기록을 한 달 만에 갈아치운 것이다. 메모리 반도체 수요가 탄탄하게 유지되는 가운데 고정가격 상승세가 이어진 덕분이다.



지난달 반도체를 제외한 품목의 수출은 23% 증가했다. 무선통신기기는 23.4% 늘어난 21억4000만달러를 기록하며 11개월 연속 플러스를 이어갔다. 국제유가 상승세를 탄 석유제품(72억2000만달러)도 72.0%의 높은 증가율을 나타냈다. 소비재 중에서는 화장품이 31.4% 늘어난 15억1000만달러를 기록해 역대 최대 실적을 경신했다. 지난달 주춤했던 선박(37억6000만달러) 역시 29.9% 반등하는 등 20대 주력 수출 품목 중 11개 품목의 수출이 증가했다. 철강도 미국의 관세 및 유럽연합(EU) 수입쿼터(TRQ) 등 규제 강화에도 불구하고 미국 내 인공지능(AI) 데이터센터 수요 확산에 힘입어 3.3% 증가했다.

다만 주력 2위 품목인 자동차는 추석 연휴 시점 이동에 따른 기저효과와 중고차 수출 부진이 겹쳐 5.5% 감소했고, 농수산식품 수출도 조업일수 감소 등의 영향으로 4.7% 줄었다.



반도체 중심의 수출 호조세가 이어질 경우 11월 말에서 12월 초 사이에 수출 1조달러를 달성할 것으로 보인다.



이형일 부총리 겸 재정경제부 장관은 이날 비상경제본부회의 겸 경제관계장관회의에서 “중동전쟁 등 어려운 대외여건에도 불구하고 우리 경제는 그 어느 때보다 탄탄한 성장 경로로 가고 있다. 금년 3%대 성장과 1인당 국민소득 4만달러 달성이 가시화되고 있다”고 말했다.

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