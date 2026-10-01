현대해상, 日지사 설립 50년 “동반자로 성장”

정몽윤 현대해상 회장은 “현대해상 일본지사는 1976년 첫걸음을 내디딘 이후 반세기 동안 한국과 일본을 잇는 든든한 가교로 성장했다”며 “앞으로 새롭고 다양한 변화 속에서도 고객의 목소리에 더욱 귀 기울이며 믿을 수 있는 보험 서비스를 제공하고, 일본 시장에서 신뢰받는 동반자로 함께 성장해 나가겠다”고 밝혔다.

9월30일 일본 도쿄에서 열린 현대해상 일본지사 설립 50주년 행사에서 정몽윤 회장과 주요 임원들이 기념사진을 찍고 있다. 왼쪽부터 김황태 현대해상 일본지사장, 정 회장, 이석현 현대해상 대표이사, 정희권 현대해상 해외사업본부장. 현대해상 제공

정 회장은 지난달 30일 일본 도쿄에서 주요 고객사·협력사가 참석한 가운데 개최한 설립 50주년 기념행사에서 사람 사이의 소중한 인연을 뜻하는 일본어 ‘기즈나’(絆)를 언급하며 이같이 말했다.



현대해상은 국내 손해보험업계 최초로 도쿄에 진출했다. 일본 보험시장은 오랜 거래관계를 중시해 외국계 금융사의 진입 장벽이 높지만, 철저한 현지 맞춤형 차별화 전략으로 독자적인 성장 기반을 구축해왔다. 초기에는 주로 재일동포들을 상대로 영업을 시작했으나, 이후 일본에 진출해 있는 다국적기업의 보험 수요를 공략하면서 경쟁력을 강화했다.



특히 2011년 동일본대지진 당시 상당수 외국계 보험사가 업무를 축소하거나 철수한 데 반해 현대해상 일본지사는 사고 접수와 보험금 지급 업무를 이어가면서 현지 고객 및 협력사들의 두터운 신뢰를 얻었다는 평가를 받는다.



지난해 일본지사의 수입보험료는 289억엔(약 2746억원)으로 20년 전에 비해 13배 이상 증가했다.



현대해상은 일본 사회의 디지털 전환과 사이버 리스크 증가에 대응하기 위한 사이버보험 등으로 영역을 확대하고, 해외 보험사와의 협력 관계 구축, 일본 중소기업 대상 특화 상품 개발 등을 통해 새로운 50년의 지속 가능한 성장을 준비하겠다고 밝혔다.

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