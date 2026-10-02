[이코노 브리핑] 공정위 가맹정책 만족도 44.4점 ‘최저치’ 외

공정위 가맹정책 만족도 44.4점 ‘최저치’

공정거래위원회의 가맹 분야 정책에 대한 외부 만족도가 12점 넘게 급락한 것으로 나타났다. 1일 국회 정무위원회 소속 국민의힘 서일준 의원이 공정위로부터 제출받은 ‘2025년 공정위 고객만족도 조사 결과 보고서’에 따르면 지난해 가맹 분야 정책만족도는 44.4점으로, 전년보다 12.2점 하락했다. 가맹 분야 만족도는 13개 분야 중 가장 낮았다. 전체 외부고객 정책 종합 만족도는 75.9점으로 1년 전보다 0.6점 떨어졌다.

미래에셋, 투자 플랫폼 ‘MAPS’로 개편

미래에셋증권이 1일 자사 모바일트레이딩시스템(MTS)인 ‘엠스톡’(M-STOC) 명칭을 맵스(MAPS)로 변경하고 포트폴리오 지원 기능을 강화한 통합 투자 플랫폼으로 개편했다. 홈 화면을 ‘발견’과 ‘내 투자’ 중심으로 재편하고, 2시간 간격으로 장중 흐름을 요약하는 인공지능(AI) 서비스 ‘마켓Now’와 나스닥 프라이빗 마켓(NPM) 등 미국 비상장 주식 시세 정보를 새롭게 제공한다.

농협은행, 금 실물 운용 ‘채움신탁’ 출시

NH농협은행은 고객이 보유하고 있는 금 실물을 활용해 자산을 관리·운용할 수 있는 ‘NH 골드채움신탁(실물형)’을 출시한다고 1일 밝혔다. 해당 상품은 고객이 보유한 골드바·돌반지 등 금 실물을 은행에 신탁하고, 신탁기간 동안 제휴기관을 통해 해당 금을 운용한 후 만기 시 프레스골드바와 운용에 따른 수익을 함께 지급한다.

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