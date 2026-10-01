'故 최진실 딸' 최준희, 23만 SNS 돌연 차단에 "'억까' 무슨 일…진짜 속상"

배우 고(故) 최진실의 딸 최준희가 23만 팔로워를 보유한 사회관계망서비스(SNS) 계정이 일시 차단됐다며 속상한 심경을 토로했다.

최준희는 1일 자신의 스레드에 인스타그램 계정이 일시 차단됐다는 안내 화면을 공개하며 "23만 계정이 막혀버렸어, 이유도 안 알려줌"이라고 밝혔다.

최준희는 1일 자신의 스레드에 인스타그램 계정이 일시 차단됐다는 안내 화면을 공개하며 "23만 계정이 막혀버렸어, 이유도 안 알려줌"이라고 밝혔다.

공개된 화면에는 최준희의 인스타그램 계정이 일시 차단됐으며, 계정 또는 계정에서 발생한 활동이 커뮤니티 규정을 준수하지 않았기 때문이라는 안내가 담겼다. 다만 구체적으로 어떤 활동이 문제가 됐는지는 명시되지 않았다. 또한 해당 조치가 잘못됐다고 판단할 경우 오는 2027년 3월 29일까지 재검토를 요청할 수 있다고 안내됐다.

최준희는 "콜라보(컬래버) 준비 중인데 '억까' 무슨 일이야"라며 "진짜 오랜만에 발언하는 거지만 죽고 싶다, 내용 증명 보내야지 뭐"라고 답답한 심경을 드러냈다.

이어 새로 이용할 인스타그램 부계정을 알리며 "그런 김에 여기로 와줘 제발, 나 진짜 속상해서 눈물 5리터 흘림"이라고 덧붙였다.

한편 최준희는 1990년대 인기 배우였던 고 최진실과 유명 야구선수 고 조성민의 딸로, 현재 인플루언서로 활동 중이다. 지난 5월 11세 연상 비연예인 연인과 결혼했다.

<뉴스1>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지