‘그린시티 해운대’… 부산 노후도시 정비 첫발

부산지역 노후계획도시 정비사업이 본격적인 실행 단계에 들어섰다. 지난해 선도지구로 선정된 해운대2구역이 4694세대 규모의 통합 정비를 위한 특별정비계획 수립에 나서면서 부산지역 노후계획도시 재정비의 첫발을 내디뎠다.



부산시는 이달 13일 노후계획도시정비위원회를 열어 해운대2구역 주민대표단이 마련한 특별정비계획 초안을 전문가들에게 공개하고 주요 쟁점과 보완사항을 검토한다고 1일 밝혔다.



해운대2구역은 지난해 12월 노후계획도시 정비 선도지구로 선정된 데 이어 올해 4월 해운대지구 노후계획도시정비기본계획이 고시되고 지난달 주민대표단 승인까지 마치면서 사업 추진을 위한 절차를 차례대로 밟아왔다. 이번 초안에는 3개 단지를 하나로 묶어 약 4694세대 규모의 주택단지를 통합 정비하고 공원과 도로 등 기반시설을 확충하는 방안이 담겼다. 단순한 개별 아파트 재건축을 넘어 노후 주거지를 도시 단위로 재편하는 사업이다.



시는 사업 속도를 높이기 위해 기존 ‘정식 계획안 제출→ 검토·수정’ 방식에서 벗어나 초안 단계부터 전문가들이 참여하는 사전자문을 도입했다. 도시계획과 건축, 조경, 교통 등 분야별 전문가들이 계획의 주요 쟁점을 미리 점검해 향후 협의와 심의 과정에서 발생할 수 있는 시행착오와 반복적인 수정·보완을 줄이겠다는 취지다.



주민대표단은 이번 자문 결과를 반영해 계획을 보완한 뒤 특별정비계획안을 부산시에 정식 제안할 예정이다. 이후 주민공람과 관계부서 협의, 시의회 의견청취, 노후계획도시정비위원회 심의 등을 거쳐 특별정비계획 결정과 특별정비구역 지정 여부가 결정된다.



시는 해운대2구역을 시작으로 노후 주거지의 주거환경을 개선하고 공원·도로 등 도시 기반시설을 함께 확충해 해운대 그린시티(해운대신도시)를 새로운 도시공간으로 재편한다는 구상이다.



김효숙 시 주택건축국장은 “주민과 함께 해운대 그린시티를 쾌적한 주거환경과 활력 있는 도시기능을 갖춘 미래도시로 탈바꿈시켜 나가겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지