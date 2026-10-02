[기후의 미래] 기후위기, 더 많이 쓰고 외치자

‘부캉이는 기후위기를 이야기하기에 꽤 좋은 시작점이다. 지금의 부캉이 열풍을 기후위기와 굳이 반대편에 세울 필요는 없다고 본다. 북항에 모여 상어 한 마리를 기다리는 그 호들갑. 기후위기 이야기도 거기서 시작해 보면 어떨까. 언론도 사안을 바라보는 눈이 지나치게 가십성이거나 지나치게 진중한 것 같다. 대중에게 소구될 만한 스토리텔링과 포장이 필요한 시점이다.’(김연수 경남도민일보 기자의 ‘미디어 오늘’ 칼럼)



한발 늦었다. 추석 연휴 덕에 마감이 미뤄졌다고 좋아했더니만, 그새 좋은 칼럼이 나왔고, 부캉이는 떠날 채비를 하고 있다. 평소 남의 잘 쓴 글은 배가 아파서 어쩐지 설렁설렁 읽게 되지만, 저 글은 메시지도 훌륭하고, 글맛도 좋아 자꾸 곱씹게 만들었다. 특히 저 마지막 문장. ‘대중에게 소구될 만한 스토리텔링과 포장이 필요한 시점’이라는 말. 부캉이를 계기로 진지하거나 훈계조 이야기 대신 유쾌하고 매력적인 방식으로 기후위기를 말해보자는 제안에 어찌 고개를 끄덕이지 않을 수 있겠는가.

윤지로 비영리 미디어단체 클리프 대표

아아…. 그런데 도무지 유쾌한, 대중에게 소구하는 스토리텔링이 뭔지 떠오르지 않는다. 기후위기를 어떻게 ‘먹히는 이야기’로 만들 수 있는지를 연구한 논문을 찾아봤다. 나만 답답함을 느낀 건 아니었던지 제법 많은 논문을 찾을 수 있었다. 그 가운데 무려 63개국 5만9440명을 대상으로 실시된 실험을 소개하면 이렇다(사이언스 어드밴시스, 2024). 저자만 250여명에 달하는 이 연구는 약 6만명의 실험자를 11개 집단으로 나눠 기후위기를 서로 다른 방식으로 말하거나 생각하게 했다. 누군가에겐 참가자 거주지 주변에서 벌어진 기후재난을 보여주고, 누군가에겐 애국심을 자극하는 글과 사진을, 누군가에겐 기후행동이 대세라는 추세 데이터를 보여주는 식이다. 11가지 전략 중 가장 탁월한 건 무엇이었을까. 결과는 ‘정답 없음’이었다. 누구에게 어떤 행동이나 신념 변화를 기대하느냐에 따라 효과적인 전략은 완전히 달랐던 것이다. 사회관계망서비스(SNS)로 기후 소식을 널리 공유하게 만드는 데는 공포를 자극하는 방식이 가장 잘 통했지만, 기후위기를 믿지 않거나 어중간하게 동의하는 이들에겐 오히려 반발심을 불러일으켰다. 또, 탄소세 같은 정책을 지지하게 만드는 데는 공포 메시지보단 미래 세대에 편지를 쓰게 하는 전략이 더 효과적이었다.



보다 직접적으로 ‘공포냐, 유머냐’를 실험한 연구도 있다. 언론학 최고 권위지로 꼽히는 ‘저널 오브 커뮤니케이션’에 실린 한 연구(2016년 연구, 2018년 게재)에선 미국 18∼30세 1542명에게 ‘기후선거를 하자’는 메시지를 하나는 음울한 영상으로, 또 하나는 코미디 버전(미 코미디쇼 SNL 출연진을 다수 배출한 제작사가 함께 했다)으로 만들어 무작위로 보여줬다. 그 결과 유머와 공포 모두 기후행동에 나설 의향을 높였지만, 위험을 더 심각하게 느끼게 한 건 공포였다. 그 대신 유머는 18∼24세 젊은 층의 기후행동 의지를 높이는 효과가 컸다. 하지만 이 결과는 오래 안 가 깨졌다. 4년 뒤 같은 연구진이 같은 실험 설계로 다시 실험해 봤더니(2020년 연구, 2022년 게재) 결과가 재현되지 않은 것이다. 코로나19, 2020년 미 서부 대형산불로 정서적 피로가 누적돼 공포 영상이 더는 공포를 불러일으키지 못했거나, 기후위기가 갈수록 현실 위협으로 다가오면서 이를 유머 소재로 삼는 걸 적절치 않다고 느꼈을 가능성 등 여러 해석이 뒤따랐는데 요점은 이거다. 청중과 시대적 맥락에 따라 호소력 있는 메시지는 바뀐다는 것.



논문을 읽어도 유쾌한, 대중에게 소구하는 스토리텔링이 정확히 뭔지는 여전히 모르겠지만, 이건 분명해 보인다. 우리에게 필요한 건 모두의 마음을 열 수 있는 만능 키가 아니라, 다양한 사람이 기후 문제에 발을 들이게 하는 여러 개의 문이라는 것이다. 그러니 기후를 걱정하는 기자, 작가, 유튜버, 방송인이여, 각자의 방식대로 더 많이 쓰고 더 많이 떠들자.

윤지로 비영리 미디어단체 클리프 대표

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