우리은행, 방글라데시 다카 쉐라톤호텔에서 다카지점 개점 30주년 기념행사 개최

우리은행은 방글라데시 다카 쉐라톤호텔에서 다카지점 개점 30주년 기념행사를 개최했다고 1일 밝혔다. 행사에는 정진완 우리은행장을 비롯해 방글라데시 재무장관과 중앙은행 부총재, 현지 진출 국내기업 법인장 등 주요 관계자가 참석해 지난 30년의 성과를 되짚고 새로운 도약을 함께 다짐했다.

지난 30일 방글라데시 다카 쉐라톤호텔에서 열린 우리은행 다카지점 개점 30주년 기념 행사에서 (왼쪽부터)쉐이크 샤히누르 라흐만 영원무역 방글라데시 총괄대표, 김지준 주방글라데시 대한민국 대사, 모함모드 하비부르 라흐만 중앙은행 부총재, 정진완 우리은행장, 아미르 코스루 마무드 초우두리 방글라데시 재무장관, 칼레드 호사인 마흐부브 마시하타 그룹 MD, 우즈마 쵸우두리 프란그룹 부회장, 아흐산 칸 쵸우두리 프란그룹 회장이 케이크 커팅을 하며 기념촬영을 하고 있다. 우리은행 제공

1996년 국내 시중은행 최초로 방글라데시에 문을 연 우리은행 다카지점은 한·중·일 동아시아 3국 은행 중 유일하게 현지 영업을 이어오고 있다. 진출 이후 수출입 기반의 기업금융을 중심으로 영업을 확대해 현재 9개 지점·출장소 등에서 147명의 임직원이 근무 중이다.

개점 이후 다카지점의 성장세는 뚜렷하다. 최근 3년간 영업수익은 연평균 24% 증가했고 올해 상반기에는 230억원의 순영업수익을 달성했다. 재무건전성 또한 안정적으로 유지되고 있다. 방글라데시 중앙은행 공시기준 최고 신용등급인 ‘AAA’ 등급을 유지하며 현지 금융시장에서 신뢰를 쌓고 있다.

현지화 성과도 두드러진다. 진출 초기 국내기업 금융지원에서 출발해 현재 현지 고객 비중을 약 73%까지 확대하며 안정적인 성장 기반을 구축하고 있다. 특히, 모바일 전용 예금상품을 출시하고 국가표준 QR 결제시스템 구축에 참여하는 등 현지 금융환경에 맞춘 디지털 경쟁력 강화에도 속도를 내고 있다.

정진완 우리은행장은 “다카지점은 국내은행 최초이자 유일하게 방글라데시에 개설된 지점으로 지난 30년간 현지 수출입 기업의 든든한 금융 동반자 역할을 수행해왔다”며 “앞으로도 안정적인 기업금융 지원과 현지화, 디지털 혁신을 바탕으로 우리 기업의 현지 성장을 지원하는 동시에 방글라데시 금융산업 발전에도 힘을 보태 고객과 함께 성장하며 새로운 30년을 준비하겠다”고 말했다.

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