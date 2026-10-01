李대통령, 김지용 임명 수순…靑 "금명간 국회에 청문 요청"

청와대는 1일 김지용 중대범죄수사청장 후보자와 관련해 "금명간 인사청문요청안을 국회에 보낼 예정"이라고 밝혔다.



성기홍 청와대 홍보소통수석은 이날 브리핑에서 "김 후보자에 대한 추가 검증 결과 당초 검증했던 결과와 달라진 것이 없는 상황"이라며 이같이 설명했다.

김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자가 17일 서울 종로구에 마련된 사무실로 출근하고 있다. 연합뉴스

앞서 윤호중 행정안전부 장관은 지난 7일 김 후보자에 대한 임명을 제청했으나 이후 여권 강경파를 중심으로 각종 의혹 제기와 함께 김 후보자에 대한 반대 목소리가 나오자 이 대통령은 추가 검증을 지시한 바 있다.



이와 관련 성 수석은 "일각에서 제기된 의혹 중에는 사실과 다르거나 막연한 추정 수준의 내용도 있었다"며 "현 단계에서 후보자의 국회 인사청문 소명 기회를 박탈할 정도는 아니라고 판단된다"고 설명했다.



특히 김 후보자의 검찰 경력을 문제 삼는 목소리에 대해서는 "모든 검사가 나쁜 검사는 아니다"라며 "일부 나쁜 검사가 있었다고 해서 국가 기능에서 모든 검사를 배제할 수는 없다. 이는 개혁이 아닌, 개혁을 명분으로 한 파괴에 가깝다"고 강조했다.



청와대가 김 후보자에 대한 입장을 이같이 정리하면서 국회 인사청문회 후 이 대통령이 임명 절차를 밟을 것이라는 관측에 무게가 실리고 있다.

<연합>

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