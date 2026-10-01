경기북부경찰청-YBM 청소년 범죄예방 위한 캠페인 진행

경기북부경찰청이 YBM과 청소년 범죄예방을 위한 ‘우리반 안전교육 실천 캠페인 공모전’을 진행한다.

경기북부경찰청은 1일부터 31일까지 10월 한달 간 YBM의 수업 자료 제공 플랫폼인 ‘Y클라우드’를 통해 사이버 도박·마약·음주·흡연 예방 교육자료를 무료로 배포한다. 교사가 이를 활용해 수업을 진행한 뒤 교사와 학생들이 함께 작성한 활동지와 수업 사진을 제출하는 방식이다.

시상으로는 안전교육 우수 실천 학교 1위 대상에 경기북부경찰청장 상장이, 2·3위에는 YBM 대표이사상이 각각 수여되며 카테고리별 우수작을 지도한 교사 36명에게는 총 360만 원의 상금이 수여된다.

이번 공모전은 최근 SNS 등을 통해 청소년의 사이버 도박 및 마약 범죄 접근성이 크게 높아지며 관련 범죄가 급증함에 따라 경기북부경찰청과 YBM이 범죄 예방을 위해 마련했다.

경찰 관계자는 “경찰과 교육기업이 힘을 모아 청소년들의 눈높이에 맞춘 충실한 예방 교육자료를 제작한 만큼 학교 현장에서 적극 활용해 주시길 바란다”며 “이번 공모전을 통해 청소년들이 범죄 위험성을 자연스럽게 인식하고 스스로 예방하는 안전한 학교 문화가 정착되길 기대한다”고 말했다.

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