‘부캉이’ 이번엔 돌려보낸다… 2차 구조작전은 그물망으로

부산 북항의 스타가 된 상어 ‘부캉이’를 이번에는 대형 그물망으로 먼바다로 돌려보낸다. 지난달 29일 1차 유도작업에 실패한 부산시가 이번엔 50m짜리 대형 차단 그물과 선박 2척을 동원한 2차 구조작전에 나선다.

부산 동구 북항 친수공원 수로에 머물고 있는 상어 '부캉이'가 유영하고 있다. 뉴시스

부산시는 2일 오후 3시30분부터 북항 친수공원 제4보도교 일원에서 ‘부캉이’의 외해 방류를 위한 후속 구조작업을 벌인다고 1일 밝혔다.

이번 작전은 그물망으로 수로 안쪽 퇴로를 차단한 뒤 부캉이를 외해 방향으로 밀어내는 것이 핵심이다. 지난번 1차 구조작업에서 선박과 워터펌프를 이용해 외해로 유도하려 했지만 부캉이가 수로를 벗어나지 않자 방식을 바꿨다.

국립수산과학원은 이번 작전을 위해 길이 50m, 높이 6.8m의 대형 차단 그물을 맞춤 제작했다. 그물 하단에는 무거운 추를 달아 수로 바닥과 그물 사이의 틈을 최소화하고, 부캉이가 다시 수로 안쪽으로 돌아가는 것을 막는다.

‘부캉이’ 2차 구조 작업 유도계획(안). 부산시 제공

작전에는 선박 2척과 인력 10명이 투입된다. 선박 1척이 그물 중앙을 끌고 수로 양쪽에서는 각각 5명이 그물 끝을 잡아 이동 속도를 맞춘다. 부캉이가 외해 방향으로 이동하면 그물도 함께 전진시키고, 다시 안쪽으로 돌아오려 하면 그물을 멈춰 퇴로를 차단하는 방식이다.

그물 뒤쪽에서는 워터펌프를 장착한 선박 1척이 상황에 따라 포말을 발생시켜 부캉이가 자연스럽게 외해 방향으로 움직이도록 유도한다. 수변에는 별도 인력을 배치해 경광봉으로 부캉이의 위치를 실시간 공유한다.

이번 작전의 최우선은 부캉이의 안전과 건강이다. 수과원 전문가들이 현장에서 상어의 건강 상태와 반응을 실시간으로 살피고, 스트레스 징후나 현장 상황에 따라 그물의 이동 속도와 작업 방법을 탄력적으로 조정할 예정이다.

시는 당일 오후 1시30분 제4보도교 일원에 관계기관 합동 구조반을 집결시켜 장비와 동선을 점검하고 예행연습을 한 뒤, 오후 3시30분부터 본격적인 구조작업에 돌입할 예정이다.

전재수 부산시장은 “치밀하게 준비한 이번 후속 구조 작업을 통해 ‘부캉이’가 무사히 넓은 바다로 돌아갈 수 있도록 하겠다”면서 “상어의 건강 상태를 세심하게 살피는 것은 물론 현장 안전관리에도 한 치의 소홀함이 없도록 하겠다”고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지